Giro del Monte 2025 al via il 6 settembre a San Marino! Iscrizioni aperte online

Torna la storica podistica e camminata sul circuito cittadino di 7 km, attorno al Monte Titano, nel cuore della Repubblica di San Marino.

È scattato il conto alla rovescia per il Giro del Monte 2025, che anche quest’anno punta ad essere l’evento sportivo più amato e partecipato di San Marino. L’organizzazione conferma tutto il programma di sabato pomeriggio 6 settembre con podistica competitiva FIDAL, Corporate Run, Staffetta e camminata/corsa non competitiva aperta a tutti, sul percorso storico di 7 km. Confermato anche lo Skytrail Giro del Monte 9 km 450D+, nei sentieri attorno il Monte Titano, per gli appassionati di trail run! Era il 1971, quando per una sfida nata tra amici sullo Stradone si svolse la prima edizione del Giro del Monte. Nato da una scommessa vinta 54 anni fa, oggi è entrato nel cuore degli sportivi che si preparano a darsi appuntamento per divertirsi e sfidarsi con il cronometro. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana. Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata.

Le iscrizioni online al Giro del Monte 2025, il programma completo e offerte speciali per un avvincente week end a San Marino, sono disponibili sul sito web ufficiale: www.tfsanmarino.com

Dalla Giunta di Castello di San Marino, dalla Federazione Sammarinese Atletica Leggera e dalla Track&Field San Marino, impegnati nell'organizzazione dell'evento sportivo, va un particolare ringraziamento alle Segreterie di Stato patrocinanti, alle Forze dell'Ordine sempre al servizio della comunità e della sua sicurezza, alle Aziende di Stato per il prezioso supporto, agli sponsor (Cassa di Risparmio di San Marino, VW Reggini, MVP Sport, Montegiardino Miele, EnerGreen, Seriset, D'Antenna, L'Artistica, Fixing, Rtv) e a tutti i volontari senza i quali non sarebbe possibile organizzare simili eventi.

PROGRAMMA GIRO DEL MONTE 2025

Sabato 6 settembre

- RITROVO CONCORRENTI E RITIRO PETTORALI: nell’area ospitalità allestita nel piazzale Marino Calcigni (Parcheggio 1A - Via P. Tonnini) 47890 San Marino, sabato 6 settembre, dalle 14:00 alle 17:00.

- ALLINEAMENTO CONCORRENTI "SKYTRAIL GIRO DEL MONTE 9 km" (corsa trail su sterrato) in AREA DI PARTENZA: alle 15:45, nel piazzale Marino Calcigni (Parcheggio 1A - Via P. Tonnini);

- PARTENZA "SKYTRAIL GIRO DEL MONTE 9 km 450D+" (corsa trail su sterrato): alle 16:00, nel Piazzale Lo Stradone;

- GARE GIOVANILI e SPECIAL OLYMPICS: ritrovo dalle 16:00, in Piazza Sant’Agata e partenza alle 16:15.

- ALLINEAMENTO CONCORRENTI "GIRO DEL MONTE 7 km" (corsa su strada): alle 17:45, nel piazzale Marino Calcigni (Parcheggio 1A - Via P. Tonnini).

- PARTENZA PODISTICA, CORPORATE RUN E CAMMINATA "GIRO DEL MONTE 7 km" (corsa su strada): alle 18:00, nel Piazzale Lo Stradone.

- ARRIVO: Nel Piazzale Lo Stradone. - PREMIAZIONI: alle 19:00, nell'area premiazioni, allestita nel Piazzale Lo Stradone.










