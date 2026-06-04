Giulia Dal Pozzo fa la storia al BNL Italy Major Premier Padel: suo il derby azzurro e i quarti di finale

Un traguardo storico per Giulia Dal Pozzo e l’intero padel italiano. La vittoria che ha portato la 21enne e la compagna Nuria Rodriguez ai quarti del BNL Italy Major, la rende la prima italiana di sempre così avanti in uno dei quattro tornei più prestigiosi del mondo. Il traguardo è arrivato dopo una maratona di 2 ore e 55 minuti, in un Pietrangeli reso rovente dal sole e ulteriormente scaldato dall’affetto della gente. Nel duello-derby contro Carolina Orsi e Patty Llaguno c’è stato tutto: la superiorità iniziale, poi il repentino crollo nel secondo set, quindi un terzo parziale da montagne russe, giocato sempre alla rincorsa e quasi sfuggito, ma alla fine chiuso col sorriso in un tie-break ad altissima tensione, per il 6-4 0-6 7-6 da quarti di finale. Il racconto del confronto può tranquillamente partire da metà terzo set, quando Orsi e Llaguno hanno accelerato e si sono meritate – col break nell’ottavo gioco – la possibilità di servire per il match, davanti a un pubblico via via sempre più numeroso. Sono arrivati in tantissimi per assistere a un momento storico, ma la conclusione era ancora lontana, perché da lì in poi è iniziata una girandola di break, punti interminabili ed emozioni contrastanti. Dal 5-3 e servizio Orsi/Llaguno si è passati al 6-5 (e servizio) per le rivali, meno fallose e più brillanti nella gestione delle transizioni, ma la (contro)reazione delle più esperte non si è fatta attendere e il tie-break è diventato inevitabile. E pure quello è stato difficile da leggere, visto che i primi due punti sono andati a Caro e Patty, ma i successivi cinque a Giulia e Nuria, più fredde nel fare le scelte giuste e andare a prendersi un vantaggio determinante. Il primo match-point sul 6-3 è scappato via, il secondo no e il finale è stato lo stesso di altre occasioni, con le vincitrici sdraiate sul campo in un mix fra liberazione e incredulità. Insieme a Dal Pozzo festeggia tutto il momento nazionale della 'pala', per un traguardo impensabile fino a qualche tempo fa, ma che adesso diventa un punto di partenza. Perché una delle giovani più in vista al mondo, finalmente, è italiana e ha tutto per non accontentarsi. I quarti al Foro Italico, oltre alla storia, valgono anche punti pesantissimi per il ranking mondiale, che porteranno la romagnola – entrata fra le top-50 proprio questa settimana – vicinissima alle prime 40 della classifica. Ma non è detto che sia finita qua: nei quarti di finale di venerdì per Dal Pozzo e Rodriguez ci saranno Sofia Araujo e Claudia Fernandez, coppia numero quattro del mondo.

C.s. Padel FIP







