Gli allievi della Scuola Federale dominano anche il Supergreen

Gli allievi della Scuola Federale dominano anche il Supergreen.

Ancora una domenica di soddisfazioni per la Scuola Federale di San Marino. A Riccione, nella categoria Supergreen del Torneo Paperino, podio ancora una volta interamente sammarinese. Ad aggiudicarsi il gradino più alto Daniele Longo, che in finale ha superato Leonardo Pedrella, mentre la terza posizione è appannaggio di Leonardo Bartoletti. Positiva anche la prova di Anna Palmieri, fermatasi al turno precedente. Non solo, al mattino Daniele Longo, Under 10, ha partecipato per la prima volta anche al torneo di categoria Yellow (in campo atleti fino al 2005) a CT Cerri di Cattolica, raggiungendo a sorpresa la finale. Un risultato tecnico notevole per il giovane allievo della Scuola Federale.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Tennis

I più letti della settimana: