Gli Arcieri del Titano protagonisti sotto la pioggia di Rimini

Sotto una pioggia battente, che ha reso la prova più difficile, si è svolta ieri a Rimini una gara di tiro con l’arco organizzata dagli arcieri Seven Arrows. Nutrita la rappresentanza degli Arcieri del Titano, che hanno schierato 14 tiratori, di cui ben 8 Under 18. Il settore ricurvo femminile porta a casa 3 ori con Lucrezia Tura nella categoria giovanissimi, Giulia Tilio fra le juniores ed Elena Moroni fra le allieve, quest’ultima ribaltando il pronostico che la vedeva sfavorita e vincendo per 6-2 in finale contro la portacolori degli Arcieri Pesaro. Fra i giovanissimi maschili la sfida decisiva è fra i due piccoli titani, Nicola Schena e Simone Vernocchi, con quest’ultimo che prevale con il punteggio di 6 a 2. Nell'arco compound si aggiudica l'oro Ivan Vernocchi, mentre il bronzo se lo giocano gli altri due rappresentanti del Titano, Marco Carafa e Augusto Bianchi. Una sfida all'ultima freccia che ha visto prevalere Carafa per un solo punto. Poca fortuna per i senior del ricurvo, Paolo Tura, Emanuele Guidi e Federico Cupioli: dopo una buona partenza in qualifica, che li ha visti primeggiare nella classifica a squadre contro i padroni di casa, hanno ceduto alla distanza venendo tutti eliminati ai quarti di finale. Discreta prova per Enrico Raschi, gara invece da dimenticare per Leonardo Tura.