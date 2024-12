Gli atleti del GTR Fight Team all'evento Pesaro SON Fighters

Tre gli atleti del GTR Fight Team (Associazione Sportiva affiliata alla Federazione Sammarinese Arti Marziali e CONS), impegnati questo weekend in quel di Pesaro all'evento SON Fighters, organizzato dai fratelli Michele e Angelo Leonzio. Alessandro Raschi sarà impegnato in un match di light contact categoria 75 kg ,3 round da 1 minuto e mezzo, opposto a Leonardo Sereni (Polisportiva 1985). A seguire Luca Gregoroni match di contatto pieno K1 categoria -60 kg , 3 round da 1 minuto e mezzo, opposto a Andrea Martini (Kick Boxing Edera Forli). Infine esordio esplosivo nel contatto pieno di Milo Camorali categoria -65 kg K1 (minorenne) ,opposto a Alberto Tommasucci (Garuda Gym), nel torneo a 8 dei più bravi nel rispettivo peso e il vincitore aprirà il torneo più grande e seguito circuito d'Italia al momento , il FIGHT CLUBBING dove Gheorghita Roberto ha firmato un contratto di 3 match in diretta su DAZN IN 220 PAESI. I tecnici Luca Cervellini , Manuel Gasperoni e Gheorghita saranno ad accompagnarli questa domenica dopo 2 mesi intensi di allenamenti. Per chi volesse sostenere i ragazzi i match inizieranno alle ore 16 presso La Palestra Scuola Media Monte Labate, Via Leopardi 3, Pesaro.''