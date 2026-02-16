TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:53 Naturalizzazione: abrogata la rinuncia alla cittadinanza d'origine 12:11 Allerta arancione per vento su Romagna e San Marino, previste raffiche di burrasca 11:49 Tentato furto alla basilica di San Luca, infranto il vetro dell’icona 11:06 Approvata la legge sulla cittadinanza per naturalizzazione: abrogato l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine 10:12 In Aula l’esame in seconda lettura del PdL sulla cittadinanza per naturalizzazione 08:17 Lagarde verso l’addio anticipato alla Bce, indiscrezione del Financial Times 07:00 L'Inter per la prima volta ai play off di Champions
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Gli atleti del Tiro a Segno a Bondeno per la prima gara Regionale

16 feb 2026
Gli atleti del Tiro a Segno a Bondeno per la prima gara Regionale

Prima gara Regionale per gli atleti del Tiro a Segno a Bondeno, in provincia di Ferrara. Ottime prove per tutti conquistando diversi primi posti , i risultati di rilievo arrivano sempre dai tiratori che fanno il minimo per i Giochi dei piccoli stati , Agata Riccardi , Marco Gasperoni e Valerio Massimo Prota nella categoria Ragazzi , il quale conquista 2 primi posti e un nuovo record Sammarinese della pistola sportiva e nella pistola a 10 mt. Nella carabina ottima la prova di Agata Riccardi con un terzo posto e sempre il minimo per i giochi dei Piccoli stati ... Tutti i risultati sono elencati nella tabella sottostante

C.s. Federazione sammarinese Tiro a Segno




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport