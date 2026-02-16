Gli atleti del Tiro a Segno a Bondeno per la prima gara Regionale

Prima gara Regionale per gli atleti del Tiro a Segno a Bondeno, in provincia di Ferrara. Ottime prove per tutti conquistando diversi primi posti , i risultati di rilievo arrivano sempre dai tiratori che fanno il minimo per i Giochi dei piccoli stati , Agata Riccardi , Marco Gasperoni e Valerio Massimo Prota nella categoria Ragazzi , il quale conquista 2 primi posti e un nuovo record Sammarinese della pistola sportiva e nella pistola a 10 mt. Nella carabina ottima la prova di Agata Riccardi con un terzo posto e sempre il minimo per i giochi dei Piccoli stati ... Tutti i risultati sono elencati nella tabella sottostante

C.s. Federazione sammarinese Tiro a Segno

