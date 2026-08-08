Gli atleti della Federazione Judo San Marino all'European Cup Junior 2026 di Skopje

Gli atleti della Federazione Judo San Marino all'European Cup Junior 2026 di Skopje.

Gli atleti della Federazione Judo San Marino parteciperanno, l'8 e il 9 agosto, all'European Cup Junior 2026, che si svolgerà nella città di Skopje, in Macedonia del Nord. Un importante appuntamento internazionale che vedrà la partecipazione di 34 nazioni e di numerosi atleti provenienti da tutta Europa. È motivo di grande orgoglio per la nostra Federazione vedere i nostri atleti Luca De Angelis, nella categoria -81 kg, e Alessandro Fabbri, nella categoria -66 kg, accompagnati dal loro coach Gabriele Fabbri, confrontarsi con i migliori Judoka Europei della stessa categoria di peso. A loro va il più sincero in bocca al lupo da parte della Federazione Judo Lotta Aikido e D.A. San Marino, con l'augurio di vivere un'esperienza ricca di soddisfazioni e di ottenere ottimi risultati.

C.s. Federazione Judo San Marino

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