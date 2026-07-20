Global Week of Inclusion: Special Olympics San Marino rinnova il suo impegno per una società senza barriere

Global Week of Inclusion: Special Olympics San Marino rinnova il suo impegno per una società senza barriere.

Dal 20 al 26 luglio 2026 il mondo celebra la Global Week of Inclusion, la settimana internazionale promossa da Special Olympics per ricordare che l'inclusione non è un privilegio, ma un diritto di tutti. Quest'anno l'appuntamento assume un valore ancora più significativo perché ricorre il 58° anniversario dei primi Giochi Internazionali Special Olympics, nati nel 1968 grazie alla visione di Eunice Kennedy Shriver. Da allora, milioni di atleti hanno dimostrato che lo sport è molto più di una competizione: è uno strumento capace di abbattere pregiudizi, creare amicizie e costruire comunità in cui ogni persona possa sentirsi accolta e valorizzata. Anche Special Olympics San Marino partecipa con entusiasmo alla Global Week of Inclusion, riaffermando ogni giorno il proprio impegno nel promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla partecipazione e sulle pari opportunità. Attraverso lo sport, gli atleti non conquistano soltanto medaglie, ma sviluppano autonomia, fiducia in sé stessi, relazioni e la possibilità di esprimere pienamente il proprio potenziale. Questo percorso è reso possibile dal lavoro silenzioso ma fondamentale di allenatori e volontari, che con passione, professionalità e generosità accompagnano gli atleti durante tutto l'anno. Sono loro il motore del movimento sammarinese: dedicano tempo, competenze ed energie affinché ogni allenamento, ogni gara e ogni esperienza diventino un'occasione di crescita e di inclusione. Per continuare a offrire nuove opportunità agli atleti e sviluppare progetti sempre più ambiziosi, Special Olympics San Marino lancia un appello alla comunità. Servono nuovi volontari, pronti a condividere il proprio tempo e a vivere un'esperienza umana straordinaria, ma servono anche il sostegno di aziende, istituzioni e cittadini attraverso donazioni e sponsorizzazioni. Ogni contributo permette di finanziare programmi sportivi, la formazione degli allenatori, la partecipazione alle competizioni nazionali e internazionali e nuove iniziative dedicate all'inclusione. La Global Week of Inclusion ricorda che una società davvero inclusiva si costruisce con l'impegno di tutti. Nello sport, nella scuola, nel lavoro, nella sanità e nella vita quotidiana, ogni persona deve avere la possibilità di partecipare, contribuire e sentirsi parte della comunità. Perché quando si offre un'opportunità a una persona con disabilità intellettiva, non cresce soltanto un atleta: cresce un'intera comunità. Ed è questo il messaggio che Special Olympics San Marino desidera condividere con il Paese in questa settimana speciale, invitando tutti a diventare protagonisti di un futuro in cui nessuno venga lasciato indietro.

c.s. Special Olympics San Marino

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