Golf: continua il sodalizio tra Reggini S.p.A. e San Marino Golf.

Si rafforza sempre di più la collaborazione tra la squadra giovanile del San Marino Golf e la Concessionaria Reggini S.p.A., storica realtà nella Repubblica per la vendita e assistenza di marchi prestigiosi come Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali. Nei giorni scorsi l’allenatore federale Marco Pelliccioni ha incontrato la famiglia Reggini per illustrare la crescita del team under 18 sammarinese, i progetti per una stagione che è iniziata all’insegna del primo posto nella classifica interregionale under 12 per club e che ha già portato sul Titano numerose medaglie nelle varie gare federali finora disputate, segno di un importante sviluppo del movimento golfistico giovanile rispetto alla stagione 2022. Nell’occasione si è anche finalizzata l’organizzazione del primo trofeo giovanile “Reggini - AUDI” che si disputerà sabato 3 giugno al campo da pitch & putt di San Marino in località Cà Montanaro, terza tappa del Trofeo San Marino. La gara sarà un momento di ripresa dell’attività agonistica dopo il lungo fermo a causa dell’Open d’Italia e il successivo maltempo che ha causato il rinvio di diverse gare. Marco Pelliccioni commenta così l’esito dell’incontro: “siamo molto lieti di poter lanciare questo primo trofeo targato Concessionaria Reggini che si disputerà in Repubblica, speriamo che già nel 2024 si possa trasformare in un vero e proprio campionato”. Con questa iniziativa la famiglia Reggini, ancora una volta, dimostra la sua forte vicinanza alle iniziative nel nostro territorio e, in particolare, allo sport giovanile sammarinese.

