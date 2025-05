Golf e San Marino Ship Register: una domenica speciale tra sport, giovani e rispetto per l’ambiente

La Federazione Sammarinese Golf desidera esprimere la propria sincera riconoscenza a San Marino Ship Register, partner fondamentale per la realizzazione della gara giovanile svoltasi domenica presso il campo Pitch & Putt di San Marino. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di tanti bambini e ragazzi, che hanno potuto vivere una giornata di sport e condivisione, immersi nei valori che il golf sa trasmettere: impegno, rispetto delle regole, autocontrollo. Il sostegno concreto di San Marino Ship Register, da sempre attenta ai temi dell’educazione e della sostenibilità, ha reso possibile un appuntamento non solo sportivo, ma anche educativo. L’azienda, fortemente impegnata nella salvaguardia dell’ambiente marino, porta avanti un importante messaggio rivolto alle nuove generazioni: il mare è una risorsa preziosa da conoscere, rispettare e proteggere. San Marino Ship Register conferma anche per il 2025 il sodalizio con il San Marino Golf e la sua Academy, con l'obiettivo di condividere i nuovi progetti futuri, nel segno dello sport, dell’educazione e del rispetto per l’ambiente.

