Golf: Ragazze strepitose a Monteveglio

Continua il periodo positivo delle ragazze del San Marino Golf che, alla Gara Giovanile Federale di Monteveglio, fanno il pieno di coppe. Nella classifica netta generale vince Anita Masini, nel netto under 14 si impone Matilde Chiari mentre Eleonora Lanci si aggiudica il primo netto under 12. A vincere, nella classifica lorda, Isabella Pecora del Golf Verona davanti a Elisabetta Ingrami di Modena e Giorgini Martina del Conero Golf. In campo maschile invece si impone Riccardo Pedretti di Parma, ormai un abituè del primo gradino del campo bolognese.

cs San Marino Golf