Golf San Marino brillante agli Interregionali Emilia Romagna–Marche: argento a squadre e titolo individuale per Bianca Maria Gardini

Prestazione di alto livello per Golf San Marino ai Campionati Interregionali Emilia Romagna–Marche, disputati sabato 1 e domenica 2 novembre presso il Rimini Verucchio Golf Club di Villa Verucchio, su 36 buche stroke play valide sia per la classifica individuale sia per quella a squadre. La squadra sammarinese era composta da: Sampad Bartoletti Stella, Giada Pelliccioni e dai fratelli Bianca Maria e Alessandro Gardini. Questi ragazzi, tutti under 18, hanno conquistato un eccellente secondo posto, chiudendo a soli cinque colpi dal Golf Club Bologna, primo classificato. Un risultato che premia il lavoro di tutto il gruppo: il Maestro Marco Pelliccioni, il direttore tecnico Marco Pedretti, i dirigenti e gli atleti che mettono ogni giorno passione, impegno e disciplina in questo sport. Nella classifica individuale femminile impresa della diciassettenne Bianca Maria Gardini che, dopo aver recuperato lo svantaggio del primo giro, ha dominato la seconda giornata conquistando il titolo di campionessa interregionale. Il trofeo porterà inciso il suo nome e rimarrà a San Marino per un anno, simbolo di un risultato prestigioso che si affianca al titolo di campionessa assoluta sammarinese Match Play conquistato in questa stagione. Questi successi valorizzano la continua crescita del movimento golfistico sammarinese e dimostrano la competitività degli atleti di Golf San Marino anche nel confronto con realtà più blasonate e storiche del territorio italiano.

c.s. Golf San Marino







