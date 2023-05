Golf: San Marino vince ancora a Monteveglio (BO)

Si è giocata domenica 28 maggio la quarta tappa del torneo interregionale under 18 Teodoro Soldati “Galvanica Nobili” a Monteveglio di Bologna, gara già rimandata a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Il Golf Monteveglio è riuscito in poco tempo a rimediare ai danni del maltempo e, come spesso accade, si è dimostrato un attrazione molto interessante per i giovanissimi tanto da raggiungere il massimo dei partecipanti che il regolamento prevede, divisi in 58 ragazzi e 18 ragazze provenienti da sei regioni. Il sammarinese Lorenzo Ferrari Fusaglia ha vinto la classifica netta con un ottimo 55 (-9 sul par) mentre la classifica lorda è stata dominata dal coetaneo Lorenzo Binotto di Modena con +1 sul par. Tra le ragazze a vincere la classifica generale è stata Martina Paola Palumbo del club Ducato - La Rocca di Parma. Eccellente il risultato della nostra Matilde Chiari, alla sua quarta gara federale, che ha conquistato il secondo posto. Ottimo secondo posto anche per Giada Pelliccioni nel lordo medal under 12 dietro alla rivale di sempre Sofia Petrosino di Modena. C’è grandissima soddisfazione da parte degli allenatori per gli eccellenti risultati che i ragazzi del San Marino Golf stanno ottenendo in questo inizio stagione, frutto di un lavoro continuo, serio e determinato con tanti sacrifici per coniugare correttamente gli impegni scolastici e quelli agonistici.

