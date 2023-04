Golf: Under 12 di San Marino in gran spolvero a Bologna

Ottime notizie dalla gara giovanile under 18 della Federazione Italiana Golf disputata domenica 23 aprile a Monteveglio (BO), i ragazzi del San Marino Golf Club portano a casa due coppe e numerosi piazzamenti. Il torneo ha visto la partecipazione di 75 tra ragazzi e ragazze provenienti da Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Veneto e Toscana e, di questi, quasi la metà erano giovanissimi under 12. Ad emergere in campo maschile l’ottimo risultato lordo di Leone Franchi del club sammarinese che, con un +4 sul par vince l’under 12 davanti a Lorenzo Binotto di Modena (+8) e al compagno di squadra Aron De Biagi (+12). In classifica netta lo stesso Aron si piazza al secondo posto mentre Lorenzo Ferrari Fusaglia ottiene il quarto posto; grazie a questi risultati i ragazzi migliorano notevolmente il loro handicap di gioco e la posizione nel ranking nazionale. In campo femminle splendido primo posto, per il San Marino, di Giada Pelliccioni nella classifica lorda Under 12 che le permette di avvicinarsi ulteriormente al quarto posto nazionale. Nella classifica under 18 ottimo quinto posto per Bianca Maria Gardini. Da evidenziare come ad oggi il gruppo under 12 del San Marino Golf Club, con 11 atleti (6 maschi e 5 femmine) su 199 in totale, sia il più numeroso nel ranking nazionale italiano, a pari merito con Modena e davanti al Montecchia di Padova e al Parco di Roma entrambi con 9 atleti, seguono Bergamo e Torino con 6. Sabato 22 si è giocata la seconda tappa della Coppa Titano, trofeo giovanile "Luxury Real Estate Immobiliare", al campo di Cà Rigo dove ha vinto Eleonora Gaidella davanti ad Alessandro Gardini e Giacomo Gasperoni.