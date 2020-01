GPA San Marino : nuovi record nazionali indoor in atletica leggera

La stagione indoor dell’atletica leggera è in pieno svolgimento e non sono mancati i primi record nazionali . Il settore giovanile del Gruppo Podistico Atletico ha partecipato alle manifestazioni indoor al Palaindoor di Ancona ottenendo prestazioni di notevole interesse. Giulia Orsi, categoria allieve, stabilisce il nuovo primato sammarinese correndo i 800m in 2’28”88. Nella categoria ragazzi, è Matias Francini a stabilire il nuovo primato sammarinese sui 200m con il tempo di 27’’14 e lancia la staffetta 4X200m, assieme ai compagni di squadra, Andrea Bartoli, Rocco Ceccoli e Marco Gualtieri verso il record sammarinese di categoria con il tempo di 2’08’’54. Buone prestazioni anche per Sofia Bucci, di ritorno alle gare dopo una pausa di studio. Corre i 200m in 28’’08 e i 400m in 1’04’’07. Nella foto, i 4 staffettisti.

Comunicato stampa

GPA San Marino