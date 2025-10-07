Gran finale al Mugello per il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA

Si chiude con l’ennesimo podio stagionale e con un 2° posto in campionato sia nella classifica piloti, sia in quella a squadre, la stagione 2025 del Team Leopard Academy by Roc’n’Dea nel Campionato Italiano Velocità PreMoto3. Nell’ultimo round che si è disputata nel weekend al Mugello Alessandro Aguilar Carballo ha centrato il 2° posto in Gara2, portando a termine una grande rimonta. Il pilota di origini peruviane, infatti, scattava dalla quindicesima casella in griglia a causa di una qualifica complicata. Dop il 5° posto ottenuto in Gara 1, in Gara 2 è riuscito a risalire sino alla seconda posizione e solo la bandiera rossa esposta all’ultimo giro gli ha impedito di provare l’assalto per la vittoria. Per Aguilar Carballo anche un ottimo 2° posto in classifica generale. Più che positivo anche il weekend di Kevin Cancellieri, autore del 3° tempo in qualifica. In Gara 1 ha chiuso 4°, con vista podio, facendo registrare anche il giro veloce. Gara 2 più complicata, chiusa in nona posizione. Lorenzo Fino ha chiuso entrambe le gare a punti, terminando 12° e 10°; Alessio Paglioni ha chiuso Gara 1 in diciottesima posizione e Gara 2 al 22° posto, Nicolas Ricco ha terminato 21° e 20° ed infine Anthony Lupo Junior, dopo un problema alla frizione in Gara 1, ha chiuso il suo weekend con un 18° posto. “Essere vicecampioni sia come team, sia come piloti, è una bella soddisfazione – commentando Alex De Angelis e Massimo Roccoli -. Va in archivio un’altra grande stagione, per la quale desideriamo ringraziare di cuore tutti i nostri piloti, tutto il nostro staff, Leopard Racing Academy per la fiducia che ha riposto in noi e tutti i nostri sponsor per il nostro fondamentale supporto”.

PREMOTO3

Gara 1

4° Kevin Cancellieri

5° Alessandro Aguilar Carballo

12° Lorenzo Fino

18° Alessio Paglioni

21° Nicolas Ricco Dnf Anthony Lupo Junior

Gara 2

2° Alessandro Aguilar Carballo

9° Kevin Cancellieri

10° Lorenzo Fino

18° Anthony Lupo Junior

20° Nicolas Ricco

22° Alessio Paglioni

C.s. - Team Leopard Academy by Roc’n’Dea

