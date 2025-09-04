Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, ecco il programma completo degli eventi collaterali

Mancano otto giorni al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini e la “terra dei motori” è pronta ad accogliere il popolo delle due ruote. Misano World Circuit sarà il fulcro della tre giorni con lo spettacolo in pista e il ricco intrattenimento previsto dentro al circuito, ma la festa coinvolgerà l’intero territorio, dal Monte Titano alla Riviera, con un ricco programma di eventi che si aprirà sin dal mercoledì. “È uno degli aspetti che caratterizza il nostro appuntamento e che viene apprezzato maggiormente - commentano i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit –, quello di vedere tutte le Amministrazioni impegnate nel proporre eventi che trasmettano il clima di festa e la passione per i motori che fa parte del nostro DNA non solo al pubblico del Gran Premio, ma anche ai tanti turisti presenti sul territorio. Un clima che contribuisce ad amplificare gli effetti economici dell’evento che, ricordiamo, nel 2024 ha riversato sul territorio di oltre 85 milioni di euro. Siamo pronti per offrire anche quest’anno uno spettacolo indimenticabile”.

Gli eventi collaterali che completano l’offerta del Gran Premio sono racchiusi nel palinsesto di The Riders’ Land Experience. Agli appuntamenti a cura delle Amministrazioni si intrecciano quelli proposti da Red Bull, per il terzo anno title sponsor del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il primo appuntamento è “Virtual Grid: pronti alla sfida?”, in programma mercoledì 10 settembre dalle 17:00 al Capo Bruno Reffi di San Marino. L’evento, promosso dalla Segreteria di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino in sinergia con la Federazione Motociclistica Sammarinese, consentirà ai fan di mettersi alla prova con simulatori Moto Trainer dando vita a vere e proprie sfide di velocità e, per i più abili, di sfidare i piloti del Mondiale. Ci saranno anche un’area fitness, per una sessione di allenamento ispirata alla preparazione atletica dei piloti, stand gastronomici, esposizione di moto e Dj set.

La Segreteria di Stato allo Sport, d’intesa con l'Ambasciata d'Italia in San Marino, è promotrice anche di un convegno per gli addetti ai lavori, organizzato in due momenti (mercoledì alle 14:30 al Campo Bruno Reffi, giovedì alle 9:00 al Misano World Circuit), dal titolo “Il futuro dello sport come volano di sviluppo per i territori”.

Sempre mercoledì, al Teatro della Corte di Coriano, alle 21:00 verrà proiettato il docu-film “Voglio Correre”, basato sulla vita e le avventure della Clinica mobile del dottor Costa. Giovedì 11 settembre, dalle 20:00, a Riccione ci sarà la Red Bull Riders Night: viale Ceccarini si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serata all’insegna della passione per le due ruote, tra musica, show e spettacolari esibizioni di freestyle.

Lo stesso accadrà a Rimini il giorno seguente, sempre a partire dalle 20:00, sul lungomare Claudio Tintori. Sempre venerdì, a Misano World Circuit, andrà in scena l’attesissima KTM Orange Parade 2025: oltre 300 motociclisti daranno vita ad una parata in pista guidati dai Factory Rider KTM Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales. A Coriano, alle 19:00, ci sarà l’accensione straordinaria della fiamma dedicata a Marco Simoncelli, nell’area in cui sorge l’installazione Dainese “Every Sunday”.

A Riccione, da venerdì a domenica, torna l’Ingar Motor Fest. Per tre gironi l’area storica dell’Abissinia che in estate ospita il Luna Park (viale Amerigo Vespucci) si trasformerà in una grande arena a cielo aperto con esibizioni spettacolari di drifting, freestyle e trial, show adrenalinici con camion, auto, ape e prototipi, seguiti da performance di tuning e supercar e dagli immancabili stunt show, oltre agli appuntamenti con la mototerapia e alle dimostrazioni dedicate alle tecniche di primo soccorso.

Appuntamento immancabile anche quello con il Dedikato, in programma a Misano Adriatico venerdì 12 e sabato 13 settembre. Teatro dell’evento saranno l’Arena 58 e il centro di Misano dove, dalle 17:30 alle 24:00, andranno in scena esibizioni Freestyle by Daboot, gli spettacolari lanci dei paracadutisti dell’Associazione Turbolenza in collaborazione con la scuola di paracadutismo Skydive Fano, ma anche talk show, concerti, mostra delle T-shirt dal 2007 ad oggi, sfilate di moto storiche, lo spettacolo pirotecnico del sabato e tanto altro

Nelle stesse giornate Cattolica si trasformerà in un circuito di emozioni tra moto, musica e spettacolo. In Piazza 1° Maggio, Via Fiume e Via Curiel, dal pomeriggio fino a sera, andrà in scena un ricco programma con raduno e sfilata di minimoto, concerti dei Birri Medi e West River Band e Dj Set. Venerdì, dalle 19:30, ci sarà il Rider Talk con la partecipazione del giornalista di Sky Rosario Triolo e dei piloti Mattia Pasini e Andrea Migno. Sabato e domenica a Rimini, in Piazzale Fellini, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 il Motoclub Pasolini metterà a disposizione istruttori federali e proprio personale per avviare i bambini, dai 6 anni in su, alla guida delle minimoto. Sabato 12 settembre in Piazza Don Minzoni a Coriano, dalle 12:00 alle 24:00, ci sarà La Sbaraccata al Sangiovese: una lunga giornata a base di musica, piadina romagnola e assaggio di vino Sangiovese.

Sempre sabato a Misano World Circuit, nella Fan Zone allestita nell’area Misanino, dalle 18:00 prenderà il via l’atteso Dj Set organizzato da Red Bull in collaborazione con Nameless che vedrà come special guest il dj e produttore musicale Afrojack (ingresso gratuito previa registrazione su Ciaotickets). La musica sarà protagonista nella Fan Zone anche domenica, dalle 16:00 alle 20:00, con il Dj Set Red Bull Summer Vibes, in aggiunta all’offerta presente nell’area nelle tre giornate con campi da basket 3X3, green volley, teqball, porta di calcio a cinque e area chill.

C.s. - Misano World Circuit