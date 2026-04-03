Grande partecipazione al torneo pasquale ASLEM di biliardo sportivo

Consueto appuntamento con il torneo pasquale ASLEM, organizzato per la terza edizione dalla Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo. La gara a coppie di stecca ha visto la partecipazione di 16 coppie divise in quattro gironi nella fase eliminatoria. Tre le specialità da giocare: 5 birilli, semplici e doppi e filotto 60. Il torneo è stato vinto da Maurizio Gobbi e Maurizio Giardi, che nella prima semifinale hanno battuto a semplici e doppi Stefano Rossini e Alfredo Torre Rossini e in finale, nella stessa specialità, Luigi Molaroni e Corrado Gualtieri, che a loro volta avevano sconfitto in semifinale Nicola De Francesco e Marco Esposito. I proventi delle iscrizioni sono stati devoluti in beneficenza all’Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne.









