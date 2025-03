Grande partecipazione al Trofeo Apnea Romagna e San Marino

Il 15° Trofeo Apnea Romagna e San Marino fa il pieno di iscrizioni ed è un successo: 120 partecipanti su altrettanti posti disponibili per la manifestazione di apnea dinamica, valevole come prova selettiva del Campionato Italiano e Sammarinese, sotto la duplice egida della Federazione Sammarinese Attività Subacquee e Fipsas e organizzata da Sub Haggi Statti e Sub Riccione Gian Neri. Per la Fsas hanno partecipato le due società affiliate, Sub Haggi Statti e Deep Water, con quattordici atleti. Nella specialità DNF buona prestazione per Serena Lettoli, che migliorando il proprio personale si guadagna il passaggio dalla seconda alla prima categoria. Grazie ai loro risultati passano negli Esordienti Giacomo Lucidi e Luca Ronconidella Sub Haggi Statti; Andrea Fraternali e Angelo Tumini della Deep Water in seconda categoria e Maurizio Paganelli in prima. Nell’altra specialità, DYN, Daniele Mazza porta a casa il bronzo in prima categoria con 128 metri, avvicinandosi al passaggio in categoria Élite. A seguire nei primi dieci posti della classifica tre atleti sammarinesi, settimo posto per Alvaro Casali (Sub Haggi Statti), nona e decima posizione per Davide Cesarini e Stefano Serafini della Deep Water, più staccato, al dodicesimo posto, Agostino Ricci. In seconda categoria va vicino al podio Rudy Falcinelli, quarto, mentre Ruggero Pinelli chiude al nono posto. In terza categoria medaglia d’argento per Cesare Buono. La classifica a squadre vede la sammarinese Deep Water chiudere sul terzo gradino del podio della competizione.