Grande spettacolo al Multieventi con la ginnastica ritmica.

Sabato 16 aprile, la Società Sportiva Ginnastica San Marino, patrocinata dalla Federazione Sammarinese Ginnastica, ha organizzato il “1° Torneo Gold di Primavera”, torneo di ginnastica ritmica che ha visto la partecipazione di alcune delle migliori atlete del panorama italiano e internazionale. Al Multieventi Sport Domus di Serravalle, è andato in scena un autentico spettacolo. Nella categoria Senior sono scese in pedana, tra atlete di grande livello, anche le pluricampionesse Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, individualiste della nazionale italiana appartenenti, rispettivamente, al gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare e delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Milena è stata finalista alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, Sofia ha recentemente conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale della Coppa del mondo di Palaio Faliro (Grecia) ed entrambe rappresenteranno l’Italia nella prossima tappa di Coppa del mondo a Baku. La classifica finale della categoria Senior ha visto al primo posto Sofia Raffaeli, al secondo Milena Baldassarri e al terzo Giulia Della Felice, della società Aurora Fano. La Società Sportiva Ginnastica San Marino ha schierato, nella categoria Senior, Matilde Tamagnini e Vittoria Magnani, che si sono posizionate rispettivamente al 12° e al 14° posto. Al termine della categoria Senior, c’è stata l’esibizione al corpo libero della giovanissima atleta Alisa Shubenko, da pochissimi giorni entrata a far parte del gruppo agonistico della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Prima della categoria successiva, il pubblico presente ha potuto assistere ad una esibizione della squadra Nazionale Italiana, “Le Farfalle”. Guidate dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani, si sono cimentate nell’esercizio ai 5 cerchi, consentendo ai presenti di vedere in anteprima ciò che verrà proposto nel primo impegno internazionale della stagione che le vedrà protagoniste, la prossima tappa di Coppa del Mondo che si disputerà dal 22 al 24 aprile a Baku. La gara è proseguita con la categoria Pre-junior dove, per la Società Sportiva Ginnastica San Marino, erano presenti: Emma Fratti, Lucia Frisoni e Gaia Corbelli, accompagnate dalle tecniche Lucia Castiglioni, Mariachiara Bacciocchi e Monica Garbarino. La classifica ha decretato al primo posto Carol Michelotti della società Armonia d’Abruzzo, al secondo posto Sofia Mereu della società Ginnastica Fabriano e al terzo posto Elisamaria Comignani, sempre di Armonia d’Abruzzo. Buona prova per Emma Fratti, sesta in classifica. Undicesima Lucia Frisoni e dodicesima Gaia Corbelli. Le Farfalle sono scese nuovamente in pedana per una seconda esibizione, con l’esercizio misto (3 nastri e 2 palle), dove ancora una volta l’originalità, la precisione e la grazia delle atlete, hanno lasciato tutti a bocca aperta. La gara è ripresa con la categoria Junior. Anche qui molte atlete di ottimo livello, comprese alcune italiane di interesse nazionale. In questa categoria si sono cimentate anche le ginnaste di casa Vittoria Toscano, Ludovica Delvecchio Manduchi, Gioia Casali, Eva Bombagioni, Annalisa Giovannini e Camilla Rossi. La classifica ha incoronato vincitrice della categoria Junior, l’atleta della Società ASU Udinese Tara Dragas, secondo posto per Enrica Paolini di Armonia d’Abruzzo e terzo posto per Gaia Mancini della società Ginnastica Fabriano. Tra le atlete di casa: 13° Camilla Rossi, 14° Gioia Casali, 19° Annalisa Giovannini, 21° Eva Bombagioni, 24° Ludovica Delvecchio Manduchi e 27° Vittoria Toscano. Il Direttivo della Società Sportiva Ginnastica San Marino è soddisfatto per l’ottima riuscita del torneo; una giornata all’insegna dello sport, in cui le giovani atlete di casa sono potute tornare a competere, confrontandosi con ginnaste di spessore, che possono essere solo di stimolo per la loro crescita. Un ringraziamento doveroso a chi ha aiutato e sostenuto l’evento: alla Federazione Sammarinese Ginnastica, ai genitori delle atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino, alle realtà locali come T.R. Alimentari Srl, Fior di Moda e Costruzioni e Servizi Srl. Arrivederci all’anno prossimo con la seconda edizione.

