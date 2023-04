Grande spettacolo al “torneo di primavera”

Il 7 e 8 aprile, la Società Sportiva Ginnastica San Marino, con la collaborazione della Federazione Sammarinese Ginnastica, ha organizzato la 2° edizione del “Torneo di Primavera” di ginnastica ritmica, che anche quest’anno ha riscosso un grande successo e ha visto la partecipazione, oltre delle atlete di casa, anche di numerose tra le migliori atlete italiane. Venerdì 7 aprile sono scese in pedana le categorie di Livello B e le Allieve del Livello A. Accompagnate dalla tecnica Lucia Castiglioni, nella categoria Allieve B, anche le atlete Noemi Pelliccioni, Gaia Corbelli, Luna Moschella e Greta Pentangelo della Società Sportiva Ginnastica San Marino che, nell’ordine, si sono piazzate al 4°, 5°, 7° e 8° posto. La vittoria è andata a Chiara Apo della società Ginnastica Fabriano. Tra le Junior B, è stata la volta di Noa Delvecchio e Vittoria Toscano, che hanno chiuso rispettivamente al 3° e 5° posto della classifica. Il primo posto se lo è aggiudicato Annagiulia Gobbi della società Mya Gym. La competizione è proseguita con le Allieve A. Tra queste anche Lucia Frisoni che ha ottenuto un buon 6° posto in classifica. Vincitrici delle categorie Allieve, Gioia Cardellini della società Gimnall (cat.Allieve A1/A2) e Veronica Zappaterreni della società Ginnastica Fabriano (cat.Allieve A3/A4). Durante la giornata, i presenti hanno potuto assistere all’esibizione di Rim Zaboul, Beatrice Cellarosi e Marianna Pruccoli, tre atlete degli Special Olympics che dal 17 al 25 giugno saranno impegnate a Berlino per i mondiali e alle quali facciamo i migliori auguri. Il giorno successivo sono scese in pedana le categorie Junior A e Senior A. Accompagnate dalla tecnica Erika Alimonti, tra le numerosissime Junior A, anche Emma Fratti, Gioia Casali ed Eva Bombagioni che hanno terminato la propria prova rispettivamente al 9°, 10° e 24° posto. La vittoria è andata a Gaia Mancini della società Ginnastica Fabriano. 10° posto invece per Camilla Rossi, 16° per Matilde Tamagnini e 19° per Vittoria Magnani nella categoria Senior A, dove ha conquistato il titolo Sofia Sicignano della società Ginnastica Raffaello Motto di Viareggio. Durante la giornata di sabato, i presenti hanno avuto l’onore e il piacere di assistere alle esibizioni dell’individualista della Nazionale Italiana Milena Baldassarri, che come sempre ha stregato il pubblico con l’eleganza delle sue performance. Doveroso il ringraziamento del direttivo della Società Sportiva Ginnastica San Marino agli sponsor PiùMè, Kylua, London Pub San Marino e Mr Nuts Wellness e al pubblico presente che ha contribuito a sostenere la realizzazione dell’evento.

