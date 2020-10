Grande successo e interesse per il VL Medical Lab powered by Fisioclinics!

Nato da poco ma già apprezzato da molti: il progetto VL Medical Lab – powered by Fisioclinics inizia a prendere forma con la definizione dei primi partner tecnici, costituiti da aziende leader dei propri settori. Un’ulteriore dimostrazione dell’interesse acquisito nel corso delle ultime settimane da parte del progetto innovativo che si basa sull’unione tra due realtà di grande prestigio come la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e il Centro Fisioclinics Pesaro. La società biancorossa e il Centro guidato dal medico sociale Dott. Piero Benelli collaboreranno con le aziende che hanno aderito e stanno continuando ad aderire al progetto. Queste sono solo alcune delle prime forme di partnership che vedono al centro le due realtà:

Utilizzo del materiale tecnico fornito dalle aziende stesse per ottimizzare la performance sportiva, strutturare percorsi di prevenzione e riabilitazione, favorire il recupero post-attività e post-sportivo

Creazione di sinergie con scambio di informazioni, di dati e di indicazioni per una crescita reciproca e un maggiore impatto nei settori specifici

Realizzazione di studi e ricerche per nuove progettualità nei vari settori

Presenza in iniziative comuni e in eventi mirati

Queste sono le aziende partner che finora hanno deciso di unirsi alla nuova visione strategica elaborata da VL e Fisioclinics. Tra loro troviamo anche Biolab e Soluzioni Medicali SRL, già partner da tempo del club biancorosso:

AQQUATIX: fornitore di attrezzature per il training acquatico e la riabilitazione in acqua

ARENA: partner tecnico di abbigliamento per training e riabilitazione acquatica e di fasce compressive per il recupero

BAUERFEIND: azienda leader in ambito ortopedico e flebologico (tutori e calze compressive per lo sport) BIOLAB: Laboratori analisi cliniche convenzionati – Istituto di ricerca

EME: fornitore di apparecchiature per la fisioterapia strumentale e la riabilitazione

FIDIA SPA: fornitore per integratori per l’apparato osteoarticolare

KEFORMA: partner tecnico per l’integrazione e la supplementazione come supporto all’allenamento e al recupero

SOLUZIONI MEDICALI SRL: prodotti per la medicina sportiva e la riabilitazione

Queste aziende leader nei rispettivi settori hanno quindi deciso di dare il proprio supporto al progetto del VL Medical Lab – powered by Fisioclinics per alcuni motivi semplici ma al tempo stesso molto chiari: grande spirito innovativo, condivisione dei valori imprescindibili, stimolo alla crescita del mondo sportivo e della salute a tutti i livelli. Il responsabile del VL Medical Lab – powered by Fisioclinics Dott. Piero Benelli commenta con soddisfazione la prima fase del nuovo progetto innovativo che vede Pesaro come punto di riferimento a livello nazionale: “Sono davvero contento che il progetto cominci a delinearsi e a costruirsi. Ringrazio le aziende che ci affiancano e che ci affiancheranno per la sensibilità e per lo spirito di collaborazione che ci hanno già dimostrato. Sono sicuro che tutto questo costituisca solo l’inizio di un percorso virtuoso che porterà la Victoria Libertas e Fisioclinics Pesaro oltre ai propri partner a realizzare qualcosa di veramente innovativo ed efficace nell’attuale mondo sportivo. Presto inizieremo a lavorare anche nei settori della formazione e della ricerca, il nostro impegno sarà indirizzato nella costruzione di sinergie utili con una rete di informazioni e di iniziative che coinvolgano diverse categorie di popolazione, sportiva e non sportiva, a vari livelli”.

