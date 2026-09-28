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Grande successo per il Master Class di Slide della Federazione Sammarinese Roller Sports

28 set 2026
Grande successo per il Master Class di Slide della Federazione Sammarinese Roller Sports

Si è concluso con grande soddisfazione il Master Class di Slide, organizzato dalla Federazione Sammarinese Roller Sports il 26 e 27 settembre. Due giornate interamente dedicate alla tecnica e alla formazione, durante le quali gli atleti partecipanti hanno avuto la possibilità di lavorare individualmente, uno alla volta, seguiti direttamente da Michele Giovanelli e Matilde Terenzi. Un'impostazione che ha permesso di dedicare a ciascun atleta un'attenzione particolare, lavorando sulle caratteristiche personali, sulla tecnica e sugli aspetti da perfezionare, attraverso indicazioni mirate e un confronto diretto. Accanto al lavoro tecnico, il Master Class è stato anche un'importante occasione di incontro tra atleti provenienti da diverse realtà sportive. Amicizia, entusiasmo, collaborazione e passione hanno accompagnato le due giornate, creando un'atmosfera positiva e stimolante. Gli atleti hanno espresso grande soddisfazione per l'esperienza, apprezzando in particolare la possibilità di ricevere un lavoro personalizzato e di confrontarsi direttamente con Michele e Matilde. L'elevata partecipazione e le numerose richieste ricevute hanno confermato il grande interesse verso questa iniziativa. Proprio per questo, la Federazione Sammarinese Roller Sports è già al lavoro per organizzare una seconda edizione del Master Class, che verrà annunciata a breve. Un ringraziamento a Michele Giovanelli e Matilde Terenzi per la professionalità e la disponibilità dimostrate, a tutti gli atleti che hanno partecipato e a coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. Due giornate di tecnica, passione e condivisione, con un unico obiettivo: crescere insieme attraverso la Slide.

C.s. Federazione Sammarinese Roller Sports




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