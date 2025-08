Grande successo per la Marecchia Sailing Cup 2025

Grande successo per la Marecchia Sailing Cup 2025.

Sabato 2 agosto si è conclusa la settima edizione della Marecchia Sailing Cup. La regata amatoriale più agonistica di sempre è diventata grande, trasformandosi in un festival che dal 29 luglio al 2 agosto ha animato San Giuliano con concerti di band alternative-rock, sessioni di jam session, dibattiti, e tanti laboratori. Per il secondo anno i partecipanti alla gara hanno avuto a disposizione uno spazio tutto loro e materiali di riuso (boccioni d’acqua, pallet e legname per costruire la propria imbarcazione). In via Sinistra del porto hanno potuto imparare i segreti del mestiere da Gaia Brojanigo, direttrice di Women in Boatbuilding, che in soli quattro giorni ha costruito da zero insieme a Marco Bracchi una bellissima barca in legno. Il progetto dell’Optimist di Gaia Brojanigo è stato sostenuto da Cantieri Navali Carlini. Si ringrazia anche l’associazione Velario APS, promotrice del progetto Optiwoodlab. A conclusione di queste giornate ricche di energia, divertimento e nuove connessioni, si è tenuta l’attesissima gara con circa 200 partecipanti, ormai diventata una tradizione irrinunciabile per molti riminesi. Anticipata al mattino a causa del maltempo (che, per dovere di cronaca, negli ultimi anni sembra affezionato alla manifestazione), lo spettacolo della regata, fatto di barche colorate e giochi pirotecnici, è stato accompagnato dalla musica della brass band Vogo Beat. Sono state una cinquantina le barche costruite con materiali di riciclo non inquinanti e decorate in modo bizzarro e fantasioso, a sfilare davanti alla giuria per accaparrarsi uno dei premi in palio. Una competizione particolarmente dura, sui cui si è dovuta pronunciare la severa giuria, composta da Eugenio Festa, organizzatore del Paganello e giudice della Marecchia fin dalla prima edizione; Enzo Pastore dell’associazione riminese Marinando; Tommaso Semprini Cesari, tra i fondatori della Marecchia; Ausilia Irmici, ex partecipante e icona del Nasdaq, sostenitrice della manifestazione, insieme a Jessica Restaino. Alcuni team si sono distinti per capacità organizzative e abilità marinaresche, entrando a far parte dell’Albo d’Oro e ottenendo gloria imperitura. Anche quest’anno sono stati previsti ricchi premi in palio per i vincitori, offerti dalle aziende del territorio. Gli Ingegner Cani si sono portati a casa il premio Barcaccia per la barca costruita nel modo più originale e fantasioso: in palio un buono del Gruppo SGR e un ticket per l’iscrizione alla Marecchia Sailing Cup 2026. Il premio per la barca più green, distintasi per l’utilizzo di materiali ecosostenibili, è stato assegnato alla barca “Brucomela” dei Polaretti col bruco, che hanno vinto il noleggio di una moto offerto da Ruggeri, insieme ai prodotti di Mr Nut e alle magliette dell’edizione 2025 della regata. Dopo il segnale di partenza, le imbarcazioni hanno costeggiato la spiaggia fino ad arrivare alla foce del fiume Marecchia. Superato il primo ponte hanno attraversato i sette mari, fino ad attraccare al lido di Rivabella. I primi a tagliare il traguardo sono stati i Dianautica, che si sono portati a casa il premio Siluro, insieme alle magliette Marecchia Sailing Cup e a un mix di prodotti di Mr Nut. Si può costruire un bolide dei mari e avere un mezzo a quattro ruote che su terra scricchiola come un vecchio pontile. Ma niente paura, grazie al buono in palio autodemolizioni Casadei offrirà i ricambi per auto alla prima barca che si è (auto)distrutta durante la navigazione, ovvero al team Barchino Tapirulino. Anche quest’anno la regata si è chiusa con grandi festeggiamenti in riva al mare. La festa si è tenuta presso la spiaggia libera di Rivabella. Alle 20.00 ci sono state le premiazioni dei vincitori con il live dei Vogobeat, seguite da una grande cozzata. Sul palco si sono poi alternati le band Crema e Tacobellas. In chiusura di serata i dj set di Muna e Francis P che hanno fatto ballare tutti sulla sabbia al ritmo dei bassi. Tra le spiagge di Tonino Guerra e le correnti leggere di un carosello pubblicitario d’altri tempi, la Marecchia Sailing Cup 2025 è scivolata via come un’Itaca felliniana, dove ogni boa è un ricordo, ogni onda una sfida, e ogni equipaggio un po’ pirata, un po’ poeta. L’appuntamento è per il prossimo anno. Nel frattempo, non perdete d’occhio il sito della Marecchia Sailing Cup: il vento delle novità soffia già forte.

c.s. Marecchia Sailing Cup

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: