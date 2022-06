Grande successo per la prima edizione de La Titanica

Una domenica nel segno delle due ruote, immersi nelle bellezze storico-artistiche e paesaggistiche della Repubblica di San Marino e della Valmarecchia. Sono stati questi gli ingredienti del grande successo della prima edizione della ciclostorica ‘La Titanica’, promossa dalla VirtusBike di Acquaviva in collaborazione con la Federazione Sammarinese Ciclismo. Centoventiquattro i partecipanti provenienti dal circondario, ma anche da Marche, Toscana, Umbria, Emilia e Lombardia, che si sono misurati con i tre percorsi previsti. L’itinerario, partito da Borgo Maggiore, è transitato nel centro storico di Città, ha toccato sette castelli sammarinesi, il comune di San Leo e il borgo di Verucchio. La tenacia dei partecipanti, unita all'efficienza della macchina organizzativa, ha permesso a tutti i partenti di superare le difficoltà dovute alle asperità del percorso e al clima torrido della giornata. Tra loro i Segretari di Stato al Territorio, Stefano Canti e Il Segretario di Stato all’Istruzione, Andrea Belluzzi, in rappresentanza delle quattro Segreterie di Stato che hanno concesso il proprio Patrocinio all’evento. “Bellissima iniziativa - ha dichiarato alla partenza Belluzzi - che unisce lo sport, la storia, la passione e la gioia di stare all’aria aperta insieme” Prima del via premio alla carriera per Angiolino Piscaglia, Sammarinese, classe 1932, ciclista professionista dal ‘57 al ‘61 con cinque Giri d’Italia all’attivo. Oggi a novant’ anni conserva un repertorio infinito di ricordi e la voglia di andare in bicicletta quattro giorni a settimana. Il Premio vintage è andato al ferrarese Giuseppe Ucci che con la sua Peugeot Tour de France del 1925, un modello con soli due rapporti e cerchioni in legno, ha attratto gli sguardi ammirati dei tanti curiosi e appassionati. Tante poi le donne che, in sella alle loro bici d’epoca, hanno percorso le strade de La Titanica. Tra loro, la ciclista Erminia Pula, è stata la fortunata vincitrice del Premio “Donna Felicissima”. Sono molto lieta di averli accolti nel nostro castello - ha detto il Capitano Barbara Bollini - una location che si addice perfettamente alle atmosfere del ciclismo storico. Mi auguro davvero che sia solo la prima di tante altre edizioni. “La Virtusbike, il gruppo ciclistico che ha organizzato l’evento - ha ricordato il Capitano di Acquaviva - ha la propria sede nella nostra Casa del Castello. È stato quindi un piacere, ma anche un onore, concedere il nostro patrocinio all’iniziativa.” Siamo pienamente soddisfatti per il successo di questa prima edizione - sottolineano gli organizzatori - che ci ha dato l’occasione di condividere la passione per la bicicletta con tanti amici arrivati da ogni parte d’Italia. La Titanica non è soltanto ciclismo, ma è anche bellezza dei paesaggi, storia, cultura, buon cibo e soprattutto amicizia. Siamo molto felici e voglio ringraziare tutti i ciclisti titanici che hanno partecipato, le istituzioni, gli sponsor, i partner che ci hanno sostenuto, i tantissimi volontari impegnati sul percorso o ai ristori e soprattutto i componenti della Virtusbike, perché alla base di tutto c’è un gruppo meraviglioso che si è dimostrato capace di organizzare ogni cosa nel migliore dei modi. I sorrisi sinceri e i complimenti di chi ha preso parte all’iniziativa sono per noi la gratificazione più grande”.



