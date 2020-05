Grande successo per lo stage di Karate San Marino-Malta in videoconferenza

Grande successo per lo stage di Karate San Marino-Malta in videoconferenza.

Nonostante il difficile momento, non mancano le iniziative sportive svolte secondo nuove modalità, alle quali la Federazione Sammarinese Arti Marziali, attraverso le società ad essa affiliate, aderisce in continuazione.

Lodevole è l’impegno profuso dagli istruttori del San Marino Shotokan Club Karate, che già dai primi giorni di marzo, attraverso la piattaforma di Zoom, hanno continuato ininterrottamente le lezioni in diretta con i giovani atleti e non, riscuotendo un notevole successo ed una buonissima partecipazione.

Non tralasciando il discorso agonistico, per quanto riguarda la specialità Kata (forme), che non necessita di contatto fisico. E’ di questi giorni la partecipazione del San Marino Shotokan Club Karate, con Denise Bertozzi, all’E-tournament organizzato dallo CSEN. L’atleta biancazzurra è uscita di misura al primo turno.

Il San Marino Shotokan Club Karate ha saputo guardare oltre organizzando, nella giornata di sabato 9 maggio, uno stage internazionale in videoconferenza tra San Marino e Malta, in collaborazione con lo Zebug Karate di Malta. A dare lustro alla manifestazione il saluto iniziale dei Presidenti delle due Federazioni, nonché del Presidente della Small States European Karate Federation Andreas Vassileiou, intervenuto in diretta per portare il saluto della SSEKF vista la grande amicizia e stima con il Presidente FESAM Maurizio Mazza.

Vassileiou ha inoltre fatto le condoglianze alla Fesam ed alla famiglia per la prematura scomparsa del Direttore Tecnico Agonistico settore Karate, il maestro Riccardo Salvatori. A livello organizzativo lo stage è stato un vero successo. Lo confermano i numeri: quasi 100 i partecipanti sulla piattaforma Zoom e 270 le visualizzazioni in diretta su Facebook. Successo rimarcato anche dal Presidente Andreas Vassileiou che, su proposta del Presidente Mazza, si è impegnato a farsi promotore nel prossimo Consiglio Direttivo della SSEKF di una iniziativa simile estensa a tutti i Piccoli Stati Europei.

Per la buona riuscita dell’evento un ringraziamento va ai membri del Consiglio Direttivo Fesam, a tutti gli stagisti partecipanti, ed un grazie particolare ai Maestri per il buon coordinamento ed il lavoro tecnico svolto con competenza per quasi due ore: Emanuel Santolini, Alessio Magnelli del San Marino Shotokan Karate ed il maestro Joseph Antonelli dello Zebug karate di Malta.



I più letti della settimana: