Grandi novità, eventi unici, i campioni più amati e le macchine più importanti: dal 12 al 15 ottobre prossimi sarà di nuovo RallyLegend.

Unico, originale, il primo al mondo, la vera festa dei rally, quella con i campioni e le macchine più importanti. Di ieri e di oggi. Dal 12 al 15 ottobre prossimi sarà di nuovo Rallylegend, con la Repubblica di San Marino palcoscenico da favola di quattro giorni di adrenalina e passione. Grandi novità in vista e in preparazione anche per questa edizione numero ventuno, eventi unici ed esclusivi, con un Rallylegend Village ancora più ricco, completo e coinvolgente. Mancano ancora sei mesi circa a Rallylegend 2023, ma già la macchina organizzativa gira a pieno regime: l’obiettivo, come sempre, è stupire, affascinare ma soprattutto emozionare le tante migliaia di appassionati attesi a San Marino. Partner di prestigio come Pirelli, Sparco, Eberhard&Co e GR Toyota Gazoo Racing Italy hanno già confermato la loro presenza, sempre dinamica e ricca di importanti iniziative, a Rallylegend. Dalla fine di maggio, intanto, saranno già in vendita i biglietti on-line per Rallylegend 2023 su www.ticketone.it

30° JUHA KANKKUNEN ANNIVERSARY - EBERHARD&CO LEGEND EVENT: PRIMO DEGLI “SPECIAL EVENT” È uno dei grandi della storia dei rally e tra i campioni che hanno vinto il maggior numero di titoli iridati. Juha Kankkunen, affezionato a Rallylegend fin dalle prime edizioni, vanta ben quattro titoli iridati nella sua bacheca personale. Vinti nel 1986 (su Peugeot 205 T16), nel 1987 (su Lancia Delta HF), nel 1991 (Delta Integrale) e l’ultimo, giusto trenta anni fa, con la Toyota Celica St185 4WD. Proprio per celebrare quest’ultimo titolo, andrà in scena a Rallylegend il 30° Juha Kankkunen Anniversary - Eberhard&Co Legend Event, una imperdibile sfida tra otto piloti “top” del Mondiale 1993, con le vetture Gruppo A dell’epoca, che si accenderà su due ripetizioni della prova spettacolo The Legend, più un’altra speciale da stabilire.

RACHELE SOMASCHINI A FIANCO DI RALLYLEGEND Rachele Somaschini entra a far parte dello staff di RallyLegend con l’incarico di gestire e promuovere le attività di sponsorship dell’evento. Rachele, ventinove anni, è pilota di rally e fondatrice del progetto “Correre per un respiro”, a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica da cui è affetta dalla nascita. Forte della sua esperienza di strategia e marketing digitale e delle professionalità che, alla guida di RS Team, impiega nelle competizioni, Somaschini in questo ruolo mette le sue competenze a disposizione dell’evento sammarinese.

