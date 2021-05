Grandi risultati di Mya Gym nelle gare del week-end di ginnastica ritmica

Consueto, ma sempre speciale, week end ricco di gare e di soddisfazioni per le atlete di Mya Gym, una parte delle agoniste sono state impegnate domenica 23 a Ravenna, sotto la bandiera della Federazione Sammarinese Ginnastica, nella Seconda Prova Regionale Individuale Silver LE, mentre le ragazze delle Pre-agonistica e della Promozionale si sono cimentate, sabato 22 a Bologna, nella Seconda Prova Campionato Regionale Uisp Mini Prima e Mini Prima.

SECONDA PROVA CAMPIONATO REGIONALE UISP MINI PRIMA BASE E MINI PRIMA

22 Maggio, Bologna

Un sabato ricco di sorprese ed Emozioni per le nostre piccole di Pre-Agonistica alle prese con la 2 prova del Campionato Regionale. Non sono mancate le soddisfazioni e nemmeno i podi per le nostre piccolette accompagnate dalle loro Tecniche Sara Sergiani, Sofia Arcangeli e Serena Sergiani hanno raggiunto i seguenti risultati:

MINI PRIMA BASE ESO 2011 CORPO LIBERO/PALLA:

1 Giada Donati

2 Rebecca Carlini

7 Denise Castellani

11 Giorgia Pazzini



CAMPIONESSA REGIONALE

Giada Donati



MINI PRIMA BASE ESO 2011 CORPO LIBERO/CERCHIO:

7 Giulia Torri

10 Lea Biordi

12 Nimoe Raschi



MINI PRIMA BASE ESO 2012 CORPO LIBERO/CERCHIO:

2 Viola Fabbri



MINI PRIMA BASE ESO 2012 CORPO LIBERO/PALLA:

13 Desiree D'Agostino



MINI PRIMA BASE ALLIEVE 2010 CORPO LIBERO/PALLA:

5 Alessia Ceci



Anche le nostre “Grandone” di Promo Grandi si sono confrontate con la seconda prova del campionato regionale ed anche in questo caso le ragazze, accompagnate dalla loro Tecnica Micaela Bertuccioli coadiuvata da Sara Sergiani, non hanno affatto sfigurato ed anche per loro non sono mancate le soddisfazioni, i miglioramenti e i podi.



MINI PRIMA BASE ALLIEVE 2009 CORPO LIBERO/PALLA:

3 Emily Zonzini

6 Alessia Stacchini



MINI PRIMA BASE JUNIOR 2007 CERCHIO/PALLA:

3 Aida Bonfante

9 Alice Stilli

10 Asia Casadio Pirazzoli



MINI PRIMA BASE JUNIOR 2008 CERCHIO/PALLA:

1 Emma Zanotti

2 Matilde Zanotti

5 Giulia Vuocolo

9 Arianna Mazza

11 Sofia Elena Carbone

14 Maria Casadei Valentini



MINI PRIMA JUNIOR 2007:

4 Maria Letizia Casadei

8 Veronica Toccaceli



MINI PRIMA SQUADRA JUNIOR/SENIOR:

1 Maria Letizia Casadei, Asia Casadio Pirazzoli, Emma Zanotti e Matilde Zanotti



SQUADRA CAMPIONESSE REGIONALI

Maria Letizia Casadei, Asia Casadio Pirazzoli, Emma Zanotti e Matilde Zanotti

Bravissime Bambineee! Complimenti Ragazzeeee! Siamo orgogliose di voi adesso avanti tutta per i CAMPIONATI NAZIONALI UISP buon Lavoro!! E buon Divertimento!



SECONDA PROVA REGIONALE INDIVIDUALE SILVER LE

23 Maggio, Ravenna

Nella giornata di domenica le agoniste, Santi Giulia, Ambrogiani Gloria e Vannoni Ludovica, accompagnate dalla Direttrice Tecnica Serena Sergiani si sono fatte valere in quel di Ravenna ottenendo ottimi risultati:

nella Categoria A1, Ludovica si è piazzata sul gradino più alto del podio a conferma dell’ottimo momento attraversato che le ha permesso di portare a casa diversi risultati di prestigio; nella categoria J1 Gloria si rifà della non perfetta prestazione della settimana precedente piazzandosi sul terzo gradino del podio non senza qualche rimpianto; nella categoria J2 Giulia, al termine di una bella gara e di un settimana contraddistinta da qualche inconveniente, si piazza ai piedi del podio con un quarto posto comunque importante e che le dà fiducia per le prossime imminenti competizioni







Comunicato stampa

Mya Gym