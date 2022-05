Grandi successi alla Titano Battle

Nelle giornate del 21 e 22 Maggio si è svolto al Multieventi Sport Domus di San Marino la TITANO BATTLE giunta alla sua quinta edizione. Alla competizione hanno preso parte circa un’ottantina di atleti, provenienti da diverse regioni italiane, dalla Lombardia al Lazio. Nella giornata di sabato si è svolta la specialità delle Slide in cui i pattinatori si sono divertiti a scivolare e frenare in modo creativo ed elegante sull’apposito tappeto. In questa specialità le categorie Junior e Senior hanno gareggiato unite e il gradino più alto del podio è stato conquistato da un’atleta Senior, seguita da dall’atleta del Titano, Matilde Terenzi. Le altre atlete biancoazzurre sono arrivate rispettivamente nona, Matilde Mina; tredicesima, Tania D’Antonio e diciannovesima, Alessia Conti. La giornata di domenica ha invece visto andare in scerna la disciplina dello Speed Slalom in cui i pattinatori con destrezza hanno slalomato una fila di coni messi a breve distanza e affrontandoli alla massima velocità. In questa disciplina Matilde Mina e Tania D’Antonio sono state subito eliminate, mentre Matilde Terenzi non è riuscita ad arrivare agli ottavi di finale per una scivolata in partenza che l’ha penalizzata sul tempo. Le due giornate sono state allietate dalla voce di Alan Gasperoni che ha scandito con precisione e simpatia i tempi e i risultati. Il Presidente Anna Rosa Marchi si ritiene soddisfatto dell’andamento delle due giornate che hanno visto incrementare anche la raccolta fondi in memoria di Elly Mattiuzzo e per la diffusione che questi sta avendo fuori e dentro la Repubblica.

