GRANDI SUCCESSI DI INIZIO ANNO PER “ATTITUDE CENTRO DANZA SAN MARINO”

Splendido il bilancio di questo inizio del 2020, colmo ancora una volta di importanti successi per Scuola di Danza Attitude Centro Danza San Marino e per la maestra Daniela Semprini, che quest’anno tiene il suo ventottesimo corso annuale nella nostra Repubblica. La Scuola di Danza ha partecipato ogni anno, sempre con grande successo e ottenendo importanti riconoscimenti, a tantissimi concorsi e manifestazioni in Italia e all’estero; da ultimo, dal 21 al 23 febbraio scorsi, a Firenze, in occasione di “Danzainfiera”, ha preso parte al Concorso “Expression 2020”, ottenendo in sintesi questi ottimi risultati: 2° posto gruppo classico e neoclassico over con la coreografia "The Concert" di Daniela Semprini; borsa di studio assegnata dal "Real Conservatorio Professional De Danza" a Gianluca Cardinali, per una settimana di studio a Madrid, in Spagna; 3° Posto Solo Children - Classico e Neoclassico assegnato a Federico Landolfo; 2° Posto Solo Junior - Classico e Neoclassico assegnato a Gianluca Cardinali; borsa di studio della “Summer Intensive” assegnata a Elin Mini per una settimana Cuballet a Barcellona, in Spagna; borsa di studio, comprese le spese di viaggio e alloggio, assegnata a Gianluca Cardinali per l’”International Dance Stage of Angers” con gli insegnanti dell'”Opéra de Paris” in Francia; borsa di studio della “Summer Intensive” assegnata a Gianluca Cardinali per una settimana Cuballet a Barcellona, in Spagna. I più sinceri complimenti e le più vive congratulazioni vanno ai premiati, a tutti gli allievi, che come sempre hanno danzato da veri professionisti e con grande cuore, ed all’insegnante Daniela Semprini, che porta Attitude Centro Danza San Marino a questi elevati livelli. Le tante opportunità competitive alle quali la Scuola di Danza sammarinese partecipa, come quest’ultima di Firenze, costituiscono sempre un'esperienza speciale per i giovani danzatori, che anche in quest’occasione hanno avuto la possibilità di esibirsi al meglio e di aggiudicarsi così tanti premi e riconoscimenti.



