GT4 European Series, Davide e Paolo Meloni al Nürburgring

Round numero cinque dei sei appuntamenti totali, questo fine settimana (30 e 31 agosto) per Paolo e Davide Meloni, che si alterneranno nuovamente sulla BMW M4 GT4 G82 del W&D Racing Team. A distanza di poco più di un mese dalla tappa di casa di Misano che li ha visti tornare sul podio conquistando il terzo posto della classe Pro-Am nella prima gara del weekend, l'equipaggio padre e figlio della squadra tutta sammarinese approda sul circuito tedesco del Nürburgring per dare inizio alla volata conclusiva della stagione della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club che si concluderà a Barcellona a metà ottobre. Per Davide si tratterà della prima volta in assoluto sugli oltre cinque chilometri del tracciato dell'Eifel. "Quella del Nürburgring è una pista che ancora non conosco, mentre mio padre vi ha corso l'ultima volta quattro anni fa - ha commentato Meloni junior - Importantissime per questo motivo saranno le due sessioni di prove libere, utili almeno per me a prendere confidenza con il circuito". L'obiettivo sarà ovviamente quello di salire nuovamente sul podio e portare a casa altri punti, facendo bene fin dalle prove ufficiali. Il weekend del Nürburgring prenderà il via con le prove libere e le pre-qualifiche in programma nella giornata di domani, venerdì 29 agosto. Sabato si svolgeranno invece le qualifiche, con il semaforo verde in corsia box a partire dalle 12.10. La prima delle due gare della durata di un'ora scatterà alle 17.20. Gara 2 inizierà domenica alle 11.55. Entrambe le gare saranno visibili come sempre in live streaming sul sito internet ufficiale www.gt4europeanseries.com/watch-live e sul canale YouTube del campionato.

C.s. - W&D Racing