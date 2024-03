GTR Fight Team, ottima prova per gli atleti sammarinesi al Seconds Out

Ottima prova per gli atleti sammarinesi impegnati in quel di Parma, presso l'evento Seconds Out organizzato dal maestro Daniele Scarica. Negli categoria 64 kg juniores (14 anni), Milo Camorali esegue 2 match di ottimo livello contro avversari ostici, ascoltando le indicazioni dell' angolo in maniera perfetta. Celli Raul categoria 77 kg seniores disputa anche lui 2 match ma purtroppo i giudici non gli danno la vittoria. Grande crescita e ottime prove per i ragazzi i quali secondo i tecnici Luca Cervellini e Roberto Gheorghita hanno fatto il "salto di qualità". Tanti altri impegni agonistici in vista per il GTR Fight Team affigliata alla FESAM con tanti ragazzi vogliosi di mettersi in gioco e voglia di combattere.

c.s. Fesam

