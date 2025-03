Guerrini-Prusak secondi in Repubblica Ceca

Come da previsione, la tredicesima edizione del Czech New Energies Rallye è stata una gara altamente selettiva, caratterizzata dal maltempo che ha colpito l'Europa centrale. Solo tre equipaggi sono usciti indenni dalle trappole che la navigazione ogni anno tende a queste latitudini. Altri tre team, tutti belgi, sono rientrati in gioco grazie alla discutibile applicazione della regola "Joker", che da quest'anno permette la cancellazione di alcuni dei peggiori tempi ottenuti nella prima giornata di gara. Le venti "speciali" hanno visto l'ottimo risultato della coppia belga Dechamps-Verstraete, che nella graduatoria di regolarità ha preceduto i connazionali Heine-Piette, gli uni e gli altri su Volkswagen. Terzi e quarti rispettivamente Žďárský-Nábělek e Guerrini-Prusak, a bordo della Kia E-Niro di Gass Racing. La vittoria nella classifica dell'efficienza energetica, anche grazie all'ottima performance delle Bridgestone "All Season" scelte per l'occasione, ha permesso al pilota con licenza sammarinese e al copilota franco-polacco di recuperare due posizioni e salire sul secondo gradino del podio dietro ai campioni del mondo e padroni di casa Žďárský-Nábělek. Gli alfieri di San Marino restano così in testa al campionato internazionale con 27 punti. Nella conferenza stampa di fine gara, svoltasi presso l'antico birrificio Eggenberg di Český Krumlov, un soddisfatto Guido Guerrini, all'ottavo podio su nove partecipazioni nel Czech New Energies Rallye, ha dichiarato: "Arrivare secondi dietro gli idoli di casa è fantastico. È stato difficile scegliere le gomme, e restare ancora primi nel mondiale dopo queste due gare è un risultato di assoluto valore. Un grazie a tutta la squadra". Gli fa eco Artur Prusak, che sottolinea come la stagione sia cominciata ottimamente, migliorando il risultato del 2024 sia qui in Repubblica Ceca che nella gara spagnola: "La doppietta nelle classifiche dell'efficienza energetica sia a Castellón de la Plana che a Český Krumlov è un altro ottimo segnale per il prosieguo della stagione", ha poi aggiunto il copilota polacco. Prossima tappa iridata tra dieci giorni in terra lusitana con l'Ecorally Portugal, caratterizzato da un percorso del tutto nuovo, con un'inedita partenza da Termas de Monfortinho e la classica conclusione a Oeiras, in riva all'Oceano Atlantico.

c.s. FAMS