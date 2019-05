Guerrino Albani si aggiudica il Memorial Coniugi Frisoni

Si è chiuso con un “derby” tutto sammarinese il 5° Memorial Coniugi Frisoni, gara individuale di specialità raffa, di livello regionale, organizzata dalla bocciofila Montecerreto e andata in scena al bocciodromo federale di Borgo Maggiore per l’intera settimana scorsa. Al via 104 partecipanti, provenienti da San Marino e dalle regioni limitrofe, di categoria A, B e C. Tredici i gironi eliminatori, che si sono svolti da lunedì a venerdì, mentre le fasi finali si sono disputate sabato pomeriggio. Grandi protagonisti gli atleti delle bocciofile di casa, Libertas e Montecerreto. Hanno vinto i rispettivi gironi eliminatori i bocciatori di categoria C Fernando Chiaruzzi (Libertas), Augusto Santolini e Massimo Ceci, entrambi della Montecerreto; i portacolori della Libertas Fabio Tura, Georges Morganti e Guerrino Albani, tutti di categoria B, e l’atleta di categoria A Marco Cesini (Libertas). In semifinale si sono trovati di fronte da una parte Augusto Santolini e Massimo Ceci, con il primo che ha avuto la meglio, mentre dall’altra parte Guerrino Albani ha affrontato l’atleta di categoria A Alfeo Carli (Bocciofila Riccionese), superandolo al termine di una partita tiratissima. Senza storia la finale, con Albani che si è imposto per 12-2 su Santolini, aggiudicandosi il 5° Memorial Coniugi Frisoni.

Comunicato stampa

