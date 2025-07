Hero Battle Cup: gli atleti sammarinesi lasciano il segno nello Speed Slalom a Milano

Venerdì 4 luglio continua a Milano la Hero Battle Cup, competizione mondiale di roller freestyle che sta richiamando nella città meneghina i migliori atleti della disciplina, provenienti da ogni parte del globo. Tra i protagonisti anche la squadra della Federazione Sammarinese Roller Sports, presente con ben cinque atleti nella disciplina dello Speed Slalom. A rappresentare il Titano sono Tommaso Terenzi, Alessia Conti, Aurora Marchioro, Matilde Mina e Matilde Terenzi, che hanno dato battaglia tra velocità, equilibrio e precisione. Tommaso Terenzi è stato tra i primi a scendere in pista, facendo registrare ottimi tempi nelle due run di qualificazione (4,630 e 4,632 secondi), ma tre coni abbattuti in entrambe le prove hanno compromesso l’accesso ai quarti di finale. Per lui, una dignitosa 19ª posizione che lascia spazio a miglioramenti futuri. Partenza in salita per Alessia Conti, le cui run sono state entrambe annullate a causa del numero eccessivo di coni abbattuti. Un'eliminazione amara che la porta a concludere la gara in 35ª posizione. Decisamente più positiva la prova di Aurora Marchioro, che dopo una prima run da dimenticare riesce a reagire nella seconda, fermando il cronometro a 5,331 secondi con solo un cono abbattuto (tempo finale 5,531). Un risultato che le vale il 24° posto. Buona prestazione anche per Matilde Mina, che chiude la prima run in 4,858 secondi con un solo cono abbattuto (tempo totale 5,085), mentre la seconda run, purtroppo nulla, non le consente di scalare ulteriormente la classifica. Conclude comunque tra le migliori, in 12ª posizione. Ma il vero exploit è firmato Matilde Terenzi, che stupisce tutti con una run perfetta, la migliore in assoluto delle qualificazioni: 4,531 secondi e nessun errore. Prima in classifica, si qualifica con pieno merito ai quarti di finale, alimentando i sogni di medaglia per San Marino. Tuttavia, il caldo torrido di Milano, con temperature che hanno toccato i 38 gradi, unito alla fatica di quattro ore di training, hanno avuto la meglio. Un calo di pressione e la stanchezza accumulata non le hanno permesso di replicare le prestazioni del mattino, chiudendo comunque con un onorevole quinto posto. Il bilancio finale per la squadra sammarinese è più che positivo: i giovani atleti tornano sul Titano con grande orgoglio e nuove consapevolezze, pronti a migliorarsi e a tornare in pista per le prossime sfide internazionali. La Hero Battle Cup prosegue nel weekend con le fasi finali delle altre discipline, mentre San Marino si prepara alle finali della Hero Battle che si disputeranno la prossima settimana: alle finali accederanno solo i top 10 del world ranking, i campioni mondiali 2024 e i primi due classificati della tappa di qualificazione. Rivedremo così tornare Matilde Terenzi, di nuovo protagonista, qualificata di diritto alle finali delle Slide in quanto attualmente quarta nel ranking mondiale e, per merito, prima arrivata nelle qualifiche.



c.s. FSRS