I giovani bowlers del Titano si affermano in Regione

Il movimento sammarinese del bowling si sta affermando sempre di più, in particolare grazie ai risultati dei giovani che si stanno distinguendo sui vari palcoscenici. Al torneo Nazionale di doppio “Due Torri” svoltosi a Casalecchio di Reno (BO) nella settimana dal 15 al 21 marzo, che ha visto sfidarsi oltre 90 squadre provenienti da tutta Italia nella fase di qualificazione, la squadra de “I Titani” composta dal giovane Thomas De Marini e il padre Christof, ha totalizzato ben 2314 punti su 6 partite di doppio, qualificandosi per la fase finale. L’altra giovane promessa sammarinese Matteo Corazza (foto in basso a sinistra), in squadra con Daniele Cimatti, ha totalizzato 2504 punti qualificandosi al quarto posto e accedendo alla fase finale di domenica. Le fasi finali hanno visto le due squadre superare la semifinale su quattro partite, mentre durante la fase degli scontri diretti di tipo tennistico hanno dovuto entrambe lasciare il passo all’esperienza e alla tecnica degli avversari. Per i giovani Thomas, 22 anni, e Matteo, 17 anni, è stata comunque un’esperienza costruttiva. La coppia formata da Thomas e Christof De Marini è attualmente in testa alla classifica regionale di doppio, categoria Cadetti, e accederà alle finali Italiane che si svolgeranno in Veneto il prossimo 9 maggio. In luce ai Campionati Regionali di doppio anche l’esordiente David Felici (foto in basso a destra), che gioca nella squadra della Ghirlandina Modena. Felici è attualmente in testa in coppia con Matthew Piermarini. Thomas De Marini si è distinto anche nella fase di qualificazione regionale maschile della Silver Cup Emilia Romagna, chiudendo in testa nella categoria che raggruppa M2, M3 e M4) con una media di oltre 206 punti a partita, lasciandosi alle spalle atleti di categoria superiore. Sempre De Marini lo scorso febbraio si era classificato tra i primi nel Trofeo Citta di Mirandola, gara nazionale di tipo 250, con una media oltre 218 punti a partita.









Comunicato stampa

CONS