I giovani della pesca sportiva continuano a distinguersi nel Campionato Regionale.

Prosegue il programma gare giovanili della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva , che al lago Meeple di Bagnocavallo ha disputato la terza prova del Campionato Regionale Under 10, 13 e 15 . Buoni risultati per i sammarinesi, con Alessandro Torsani primo assoluto nell'U15, seguito in quarta posizione da Gabriel Roman e al quinto da Daniele Clementi e Matteo Jeannin . Dennis Errante è terzo nell'U13, categoria nella quale Matteo Pondini Ceccoli è arrivato quinto.



c.s. FSPS

