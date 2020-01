ARCO I Lunghi Archi di San Marino ai Campionati italiani indoor Fiarc

Ottime notizie da Casalpusterlengo, dove sono in corso i campionati italiani indoor Fiarc, presenti all'evento ben 11 arcieri dei Lunghi Archi di San Marino, alla chiusura delle gare di qualificazione sono tre gli arcieri che si sono qualificati alla finale che si disputerà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, data quasi per scontata la partecipazione alla fase finale di Maddalena Marcaccini, campionessa in carica nella categoria Compound Freestyle e abituata a competere sempre nei piani alti della classifica, anche se niente è scontato, perché le finali sono sempre un terno al lotto, il podio non dovrebbe sfuggirle. Belle invece le sorprese degli altri due arcieri qualificati, chiusa la prima giornata al decimo posto, Gianni Ottaviani sfodera una presentazione super durante la seconda giornata con il punteggio migliore di gara recuperando così fino al sesto posto e un posto in finale nella categoria Longbow, prima finale anche per Marco Lazzari con l'Arco Storico, quinto posto sia il primo giorno che a fine gara, si assicura con tranquillità un meritato posto nella finalissima. Molto buono nel complesso il resto della delegazione, da segnalare l'ottavo posto di Marino Bartolini nella categoria Ricurvo, finale mancata per una manciata di punti.



