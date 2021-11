I Lunghi Archi di San Marino sbancano a Bagno di Romagna

Prestazione maiuscola, per i Lunghi Archi di San Marino, a Bagno di Romagna nel week-end appena trascorso, in una gara valida per la qualificazione al Campionato Italiano Fiarc, gli arcieri Biancazzurri, hanno sbancato portando a casa ben 7 podi e diversi piazzamenti.

Dopo le belle prestazioni registrate nelle ultime gare, finalmente è arrivata anche la prima vittoria in carriera per Federica Valli, nella categoria Ricurvo tradizionale, ottima la condotta di gara e risultato meritato, in testa già dalle prime piazzole, è riuscita a mantenere la vetta fino a fine gara aggiudicandosi così il primo gradino del podio; primo posto anche per Marino Bartolini nella categoria Ricurvo Moderno, ennesima vittoria di una stagione straordinaria che lo ha visto protagonista per tutto il 2021; secondo risultato utile consecutivo per Vito Campo, dopo la splendida prestazione di Domenica scorsa, si ripete anche a Bagno di Romagna, primo gradino del podio nella categoria Longbow; nella stessa categoria, da segnalare l’ottimo quinto posto di Renato Osella;

Podio tutto Sammarinese nella categoria Arco Storico, prima volta in assoluto che i gradini del podio sono occupati da tutti arcieri dei Lunghi Archi, Andrea Filipucci, Davide Filipucci e il presidente Federale, Luciano Zanotti si aggiudicano le prime tre posizioni; secondo podio consecutivo anche per Denis Pironi nella categoria Ricurvo Tradizionale, medaglia di bronzo che arriva dopo uno spareggio che avrebbe potuto avere sorte migliore, il terzo posto resta comunque un risultato prestigioso, ottimo anche il sesto posto di Pietro Di Maggio, sempre con il ricurvo e dopo solo un anno di attività e con solo qualche gara alle spalle.

Il prossimo impegno è già alle porte, domenica prossima saranno ben 10 gli arcieri impegnati a Crespellano in provincia di Bologna.



Comunicato stampa

Lunghi Archi di San Marino

