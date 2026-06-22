I master Olimpus dominano a Cesena

Grandissima prestazione per il gruppo Master Olimpus questo weekend a Cesena, dove si sono svolti i Campionati Regionali Individuali Master 2026. Una serie di successi e primi posti, a partire dalla tripletta di Katrin Arnold che nella categoria SF35 conquista il titolo di campionessa regionale nel lancio del disco (20.28), nel getto del peso (9.64) e nel lancio del martello (28.31) arrivando anche seconda nel giavellotto (12.19); Campione regionale anche Mario Brigida nella categoria SM40, che chiude i 100m in 12.14. Sono campioni regionali anche Lorenzo Ferroni, primo assoluto nel salto con l’asta con la misura di 4.00, e Paolo Santagada che nella categoria SM60 vince il titolo nel lancio del disco (36.38) e nel getto del peso (12.19) dove è anche primo assoluto.

C.s. - Olimpus







