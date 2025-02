I medici Grana, Ferri e Venturini al 9° UEFA Medical Symposium di Lugano

È attualmente in corso il nono Simposio Medico della UEFA, organizzato a Lugano (Svizzera) dal 4 al 6 febbraio 2025. “Il calcio femminile ed oltre” è il tema della due giorni di approfondimenti ed aggiornamenti rivolti al personale medico delle Federcalcio europee affiliate alla UEFA. In rappresentanza della FSGC, sono presenti a Lugano il dott. Simone Grana, la dott.ssa Annamaria Ferri ed il dott. Roberto Venturini – da tempo inseriti nel settore medico-sanitario della Federcalcio di San Marino e spesso al seguito di club e Nazionali sammarinesi, tanto in territorio quanto all’estero. Il programma, costruito su misura per fornire immediato supporto alle necessità di medici sportivi e fisioterapisti, è modulato in sessioni dedicate alle due macroaree che pongono enfasi sulla trasmissione di informazioni pratiche che ogni partecipante potrà sfruttare nell’attività giornaliera di supporto ai giocatori. Oltre agli interventi ed alle presentazioni sviluppate sul palco, l’evento si completa anche di sessioni di domande e risposte coinvolgenti i partecipanti, nonché lavori di gruppo con l’obiettivo di favorire interazione e scambio di esperienze. Come è facile intuire, buona parte del programma è mirato all’attività femminile: così, dopo i saluti introduttivi e un focus sui metodi di medicamento sul campo di gioco, si è affrontato il tema degli infortuni al legamento crociato anteriore nelle calciatrici. Due workshop hanno chiuso il programma mattutino odierno, orientati rispettivamente alla gestione della comunicazione all’interno di un team multidisciplinare ed alla presentazione del UEFA fitness course. Nel pomeriggio si valuteranno le principali ed emergenti nuove sfide per i medici coinvolti nel sistema-calcio, prima di addentrarsi nell’annosa tematica degli infortuni muscolari. Domani, già dalle ore 8:00, si discuterà di traumi cranici ed in generale di infortuni alla testa – tema sul quale negli ultimi anni si è posto un doveroso accento. Prima della pausa pranzo ci sarà tempo per completare l’approfondimento sugli infortuni muscolari, nonché discutere di nutrizione e – in generale – della salute degli atleti. Nel pomeriggio si tornerà sugli infortuni al legamento crociato anteriore, questa volta dal punto di vista della gestione ortopedica degli stessi. Successivamente sarà avviato un confronto sullo sviluppo atletico di lungo termine, prima di riunirsi in workshop dedicati a controlli antidoping e riabilitazione in campo. Una breve pausa precederà gli ultimi punti in programma: infezioni connesse all’attività calcistica, il ritorno alle competizioni dopo un infortunio ed il completamento dei workshop giornalieri, avviati nel primo pomeriggio.