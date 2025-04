I pesisti sammarinesi in evidenza ai Giochi dei Piccoli Stati di specialità

Appuntamento internazionale per la Federazione Sammarinese Pesi, che ha partecipato ai Giochi dei Piccoli Stati disollevamento pesi con gli atleti Marco Cupi, Michael Bini e Cecilia Basaglia, accompagnati dal tecnico Stefano Guidie il presidente federale Danilo Bulzoni. I primi a scendere in pedana sono stati Michael Bini e Marco Cupi, entrambi nella categoria 81kg. Nello Strappo Bini chiude le tre alzate a 90kg, mentre Cupi raggiunge i 93kg; la prova dello Slancio si apre con i 110kg di Michael Bini e a seguire è il turno di Cupi che esordisce alzando subito 120kg, passando poi a 121 e nell’ultima prova alza 130kg facendo registrare il record personale. L’ultima a gareggiare è stata Cecilia Basaglia che nello Strappo chiude con 76kg, mentre nello Slancio raggiunge il massimo alla seconda alzata con 94kg, non riuscendo a raggiungere i 98 nella terza. “Il bilancio della prima competizione di livello ha dato esito molto positivo - ha commentato il presidente federale Danilo Bulzoni -. Prossimamente i nostri atleti saranno impegnati in altre competizioni nazionali e internazionali, nelle quali potranno testare e confermare i progressi dimostrati in questa occasione”.