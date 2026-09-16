I piloti dell'Automobile Club brillano al 21° Giro dei Castelli di San Marino

Grande protagonista l'Automobile Club San Marino al 21° Giro dei Castelli, sesta prova del Trofeo della Romagna per la regolarità auto storiche andato in scena sulle strade del Titano.

Gli equipaggi bianco azzurri hanno firmato una prestazione maiuscola, conquistando ben due gradini del podio assoluto: Matteo Neri con Andrea Berardi hanno chiuso al secondo posto assoluto, seguiti a ruota da Corrado Marzi e Daniela Turci, ottimi terzi.

Nella top 10 assoluta rientrano anche Manuele Marzi e Carla Capicchioni (sesti) insieme a Fabio Gualtieri e Cristina Conti (settimi).

Con questo risultato Neri e Berardi mantengono salda la testa del trofeo della Romagna di cui sono detentori.

I risultati dettagliati per categoria e i piazzamenti nei vari gruppi:

Gruppo 1

4° posto: Davide e Lorenzo Cheli

Gruppo 2

2° posto: Fabio Gualtieri e Cristina Conti, risultato che permette a Gualtieri di confermarsi in testa alla classifica generale del Trofeo nel Gruppo 2

9° posto: Mattia Bianchi e Walter Marzaro

10° posto: John Bianchi e Romina Parenti

12° posto: Jody Riccardi e Nicola Crescentini

Gruppo 3

1° posto: Matteo Neri e Andrea Berardi, vittoria di gruppo che consolida la loro leadership nel Gruppo 3

2° posto: Corrado Marzi e Daniela Turci

4° posto: Giovanni e Irene Muccioli

5° posto: Massimo Tosi e Marco Baldazzi

7° posto: Fabrizio Selva e Giuseppe Macina

8° posto: Andrea e Michele Maroncelli

9° posto: Maurizio Donini con i figli Mattia e Filippo

10° posto: Andrea Bartolini

Gruppo 4

2° posto: Manuele Marzi e Carla Capicchioni, piazzamento che mantiene Marzi al comando del Gruppo 4 nel Trofeo Romagna

10° posto: Andrea e Serena Costa

11° posto: Micky Martinelli (SUI) e Sabine Leisen (GER)

12° posto: Renaldo Renzi e Cesare Tabarrini

13° posto: Nicolò Norri

18° posto: Renzo Tosi

19° posto: Carlo Daniele e Francesca Renzetti

20° posto: Massimo Zavatta e Claudia Capezzali

21° posto: Alfredo Nicolini e Leandro Morri

Gruppo 5

6° posto: Marino Albani

7° posto: Leo Achilli e Francesca Lazzari

8° posto: Federico Alessandrini e Livio Ceci

9° posto: Lucio Daniele e Umberta Gibellini.

Infine nella classifica femminile secondo posto per l’equipaggio elvetico tedesco ma con targa «Acs» composto dalla pluri campionessa di rally Michela Martinelli e da Sabine Leisen.

c.s. Automobile Club San Marino









