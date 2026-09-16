I piloti dell'Automobile Club brillano al 21° Giro dei Castelli di San Marino

I piloti dell'Automobile Club brillano al 21° Giro dei Castelli di San Marino.

Grande protagonista l'Automobile Club San Marino al 21° Giro dei Castelli, sesta prova del Trofeo della Romagna per la regolarità auto storiche andato in scena sulle strade del Titano.

Gli equipaggi bianco azzurri hanno firmato una prestazione maiuscola, conquistando ben due gradini del podio assoluto: Matteo Neri con Andrea Berardi hanno chiuso al secondo posto assoluto, seguiti a ruota da Corrado Marzi e Daniela Turci, ottimi terzi.

Nella top 10 assoluta rientrano anche Manuele Marzi e Carla Capicchioni (sesti) insieme a Fabio Gualtieri e Cristina Conti (settimi).

Con questo risultato Neri e Berardi mantengono salda la testa del trofeo della Romagna di cui sono detentori.

I risultati dettagliati per categoria e i piazzamenti nei vari gruppi:

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

c.s. Automobile Club San Marino


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