I pongisti sammarinesi al Torneo Open assoluto di Prato.

Riparte la seconda parte della stagione agonistica dopo la sosta per il lungo periodo natalizio con il prestigioso Torneo Open assoluto di Prato che si è disputato domenica 12 gennaio con la partecipazione di ben 68 pongisti, grandi protagonisti sono stati i pongisti sammarinesi reduci da un periodo di duro allenamento nello stage internazionale di Milano di fine dicembre, secondo podio nazionale consecutivo dopo quello di Terni per Mattias Mongiusti che si arrende soltanto in semifinale al vincitore del torneo Falcucci, a seguire buon quinto posto di Federico Giardi e dodicesima piazza per Davide Muccioli.



