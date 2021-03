I portacolori della Scuderia San Marino al via del 12° Rally della Val d’Orcia e del 3° Rally Storico della Val d’Orcia

Week-end di gara per numerosi portacolori della Scuderia San Marino, a Radicofani (Siena) per il 12° Rally della Val d’Orcia ed il 3° Rally Storico della Val d’Orcia. La manifestazione per le auto moderne è valevole come terzo appuntamento del Raceday Rally Terra 2020/2021. Per le storiche è valida come come primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico 2021. Nell moderne, gareggeranno Jader Vagnini e Marco Baldazzi su Skoda Fabia, Giuseppe Macina e Simone Manzaroli su BMW. Ci sarà, inoltre, il navigatore Diego Zanotti che affiancherà Simone Caporese su Citroen DS3. Notevole la presenza di sammarinesi nelle storiche. Ci saranno Giuseppe “Pino” Muccioli ed Enrico De Marini su BMW, Corrado Costa e Domenico Mularoni su Opel Corsa, Bruno Pelliccioni - Mirco Gabrielli su Ford Escort e Stefano Pellegrini - Marco Cavalli su Lancia Delta.









Comunicato stampa

Scuderia San Marino