I premi fair play nello sport e nella vita

Le Organizzazioni Internazionali International Fair Play Committee (CIFP), European Fair Play Movement (EFPM) attraverso i propri Comitati Nazionali riconosciuti e altre sigle internazionali, sono in prima linea nel promuovere i sani valori etici dello Sport e i principi del Fair Play che rappresentano un importante valore aggiunto nei processi di educazione per i giovani e non solo per coloro che praticano lo sport ai vari livelli. Esistono due decaloghi internazionali che sono stati presentati da CIFP al mondo sportivo “ La Carta del Fair Play “ e “ La Carta del Fair Play per i Giovani “ e annualmente vengono promossi e organizzati a livello mondiale, europeo, nazionale i Premi Fair Play in cui vengono valorizzati i più significativi esempi di Fair Play sul campo dai vari attori principali dello Sport. Restando in ambito sportivo il Fair Play come lo intendiamo oggi, prende forma nell’Inghilterra vittoriana in cui gli aristocratici inglesi, nel loro tempo libero organizzavano e partecipavano a competizioni sportive, ma lo facevano come attività fine a se stessa, in cui il “ risultato “ era molto meno importante del fatto. Fair Play significa rispettare le regole e l’avversario, accettare e riconoscere i propri limiti, sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all’impegno profuso. Esso infatti promuove valori tanto importanti nella vita quanto nello sport come l’amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo. Quando ci si oppone agli altri, tale competizione non può essere separata da una certa attitudine morale. Si deve operare in un clima di lealtà, verità, nel rispetto totale e sincero della persona e delle regole scritte, che esprimono l’etica dello sport. Il Fair Play non deriva da un atto singolo ma da un comportamento di vita, di valori, non è mai un bene acquisito per sempre, non nasce da teorie filosofiche sviluppate in un ambiente chiuso, ma dall’incontro, dal dialogo e dalla competizione. L’essenziale non è aver vinto, ma aver dato il meglio di se stessi nella competizione. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) consapevole del proprio ruolo che esercita e manifesta nel campo di sua competenza, ha istituito, promosso e organizzato fin dal 2017 la “ Giornata Mondiale Fair Play “, ora divenuta ufficiale e celebrata nel mondo il 7 settembre di ogni anno, nell’ambito della stessa conferisce i Premi Fair Play a coloro che si sono particolarmente distinti per comportamenti lineari, corretti, interpretando i sani principi e valori del Fair Play con le seguenti categorie di premi: Premio Fair Play al Gesto, Premio Fair Play alla Carriera, Premio Fair Play alla Promozione, Diploma di Merito Fair Play, Menzione d’Onore Fair Play.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP