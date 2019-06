I runners GPA a Cesena per la Notturna di San Giovanni

È stata una Notturna di San Giovanni caldissima per i 25 runners della GPA San Marino e per gli oltre 3800 podisti (più di 500 i competitivi) che nella serata di sabato 15 giugno hanno preso parte alla 47ma edizione dell’ormai classicissimo appuntamento cesenate. Caldo e umidità hanno reso ancora più impegnativo il consolidato percorso di 11 chilometri che da piazza della Libertà si snoda sulle prime colline cittadine, per poi riconvergere verso il centro, con il traguardo in piazza Almerici. La punta di diamante della GPA, Michele Agostini, conferma l’ottimo momento di forma chiudendo la prova in 40’22’’, piazzandosi nella top ten, al sesto posto di categoria e nono assoluto. Buona prova anche per il giovane Lorenzo Bugli (43’09’’) e per Massimo Toccaceli (45’04’’, nono di categoria). Tra le donne la migliore prestazione è di Claudia Vannucci che con 56’33’’ (nona di categoria) precede di un minuto Mirella Andreini e di due Elisa Tenti. Prossimi impegni per il Gruppo, venerdì 28 giugno l’organizzazione del 37° Trofeo Podistico Estivo - IX Memorial Matteo Palmieri - in occasione della Festa del Castello di Domagnano e, il giorno successivo, l’ottava gara del campionato sociale: l’attesissima quanto temuta Rimini-Verucchio.

Comunicato stampa

G.P.A. San Marino