I sammarinesi Zanotti e Gasperoni pronti a difendere il primato in campionato italiano rc5.

Il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport inizia ad intravedere il suo traguardo con l'arrivo del penultimo atto di una lunga ed intensa stagione. I prossimi 9 e 10 di Novembre andrà in scena la Coppa dei Lupi 2024 (Sora - FR), appuntamento che metterà sul piatto punti importanti, ulteriormente valorizzati dal coefficiente a quota 1,5. La Scuderia Rovigo Corse si giocherà una carta cruciale nel penultimo appuntamento del tricolore schierando Indelicato, Verza, Santalucia e il sammarinese Zanotti Occhi puntati sull'attuale leader assoluto, Maurizio Indelicato, che per l'occasione ritroverà al proprio fianco il fidato Pietro Indelicato, condividendo con lui l'Autobianchi A112. Le punte di diamante di Rovigo Corse andranno a caccia di una stoccata determinante per ipotecare il tricolore nella generale, nel raggruppamento RC4 ed in classe fino a 1600, senza dimenticare l'opportunità di chiudere la partita per la terza zona di Coppa Italia. “Una gara molto tecnica” – racconta Maurizio Indelicato – “che si snoda su salite, discese, strade strette e che per metà si disputerà al buio, alzando di molto il livello della difficoltà. Sarà un appuntamento fondamentale per noi. Abbiamo tanta carne al fuoco e vogliamo farci trovare pronti ad un appuntamento così importante. Ogni dettaglio potrà fare la differenza. Grazie a tutta la Rovigo Corse che ci sta permettendo di vivere una stagione incredibile nel CIREAS.” Debutto in quel di Sora anche per il presidente Diego Verza, pronto a ritrovare al proprio fianco Sandro Buranello per vivere assieme un'altra tappa sull'Autobianchi A112 Abarth. Terza forza del raggruppamento RC5 il patron del sodalizio polesano cercherà di rafforzare la propria posizione, tentando di accorciare il divario dal duo di testa oltre che puntare a mettere in bacheca la Coppa Italia di terza zona, dopo aver fatto sue la seconda e la quarta da top driver. “Una gara molto tecnica e complicata dalla notte” – racconta Verza (presidente Rovigo Corse) – “ma cercheremo di portare a casa un buon risultato, confidando nell'aiuto di una dea bendata che troppe volte ci ha tolto il sorriso nel 2024. Cercheremo di fare del nostro meglio tra i lupi.” A far compagnia al presidente della compagine rodigina, sempre nell'ambito del raggruppamento RC5, troveremo il rientrante Rosario Santalucia, al suo fianco la moglie Margherita sull'Autobianchi A112 LX, deciso ad entrare tra i migliori dieci nel tricolore. Una partecipazione particolarmente sentita la sua, essendo al decimo cartellino di presenza consecutivo in un evento che lo ha visto ininterrottamente al via già dalla seconda edizione. “La Coppa dei Lupi è alla decima edizione” – racconta Santalucia – “ed io, dopo aver saltato la prima, non me ne sono fatta scappare nemmeno una. In passato era una gara tanto bella quanto difficile, tra vere montagne e neve a volontà. Non a caso era gemellata con la Coppa Bettega. Cercheremo di dare il nostro contributo alla scuderia, puntando a migliorare la nostra media e la dodicesima posizione che occupiamo ora nella classifica provvisoria di RC5.” A chiudere il poker Isaia Zanotti, al suo fianco Roberto Gasperoni, su quella Fiat Ritmo Abarth 130 TC che gli ha consentito di inanellare una lunga fila di successi consecutivi in classe RC5 da 1600 a 2000. Il sammarinese, al debutto su queste strade, cercherà di allungare in testa alla classifica provvisoria oltre che a segnare punti pesanti nell'annesso raggruppamento RC5. “Vogliamo difendere a tutti i costi il primato di classe” – racconta Zanotti – “ma non sarà facile, sia per la parte in notturna che per il fatto di essere al debutto qui. Siamo determinati a vendere cara la pelle, cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Siamo alla penultima di Campionato Italiano e in questo momento ogni punto farà una differenza molto pesante nell'economia di ogni equipaggio.”

